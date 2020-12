Total look in maglia: la tendenza moda per affrontare l’inverno

Non solo maglioni, il total look in maglia è composto da sopra e anche sotto del materiale più caldo che ci sia per affrontare l’inverno.

Ormai, quasi tutte le case di moda hanno proposto la loro versione di total look in maglia.

Non solo maglioni

Il total look in maglia ha conquistato Instagram. Complice la pandemia, che ci sta portando a vivere molto di più in casa, per l’abbigliamento si scelgono sempre più, abiti comodi. I completi in maglia, composti da un cardigan/tunica/maglione, rigorosamente abbinato al pantalone, è l’emblema della comodità.

Non solo maglioni ma anche bralette, top e persino shorts. La maglia conquista anche i capi più impensabili, per creare mix and match sempre nuovi. La maglia si può portare anche sulla pelle nuda, lasciandosi avvolgere dalla morbidezza.

Si tratta, comunque, di completi abbinati cromaticamente che si prestano alla perfezione sia per starsene in casa che per uscire. Ecco, quindi che la maglia, spesso lontana dai grandi défilé torna ad essere protagonista dell’inverno.

Una scelta di tendenza

Non solo i grandi brand, che hanno proposto le maglie in filati pregiati. Anche quelli del fast fashion hanno proposto la propria opzione.

Il completo in maglia più cool è caratterizzato da maxi cardigan e pantaloni palazzo, o comunque dalla linea svasata. Una alternativa è la pencil skirt in maglia. Tra gli abbinamenti inconsueti, spiccano i twin set fatti da top che lasciano scoperto l’addome e shorts in maglia in pendant.

Tra le nuances più gettonate i toni neutri la vincono. Un colore su tutti, però, conquista il podio, soprattutto sotto Natale: il bianco.