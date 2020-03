Torta in tazza alla Nutella pronta in 3 minuti. Ricetta golosissima

Ecco la ricetta della torta in tazza alla Nutella: un dolcetto sfizioso, facile da preparare goloso e pronto in soli 3 minuti.

La torta in tazza alla Nutella è un dolcetto golosissimo, ottimo da preparare per una merenda tra bambini, è velocissimo da fare, bastano infatti soli 3 minuti.

Quella che vi andremo a proporre è una tipica ricetta americana molto amata da grandi e piccini e ottima per chi ha pochissimo tempo a disposizione ma non vuole rinunciare alla golosità di un dolcetto.

Si può preparare al mattino, al pomeriggio oppure anche come dolcetto serale dopo la cena.

È un dolce semplicissimo da preparare anche per chi non è molto pratico in cucina.

Il dolce ha una consistenza soffice, friabile e al tempo stesso cremosa. Se amate i dolci umidi sono sicura che questa è la ricetta che fa al caso vostro.

Leggi anche: Torta Nutella e Mascarpone senza cottura in forno. Pronta in 10 minuti

Ingredienti per 2 tazze

4 cucchiai di zucchero bianco

un uovo

4 cucchiai di farina 00

3 cucchiai di olio di semi di girasole

3 cucchiai di cacao amaro

3 cucchiai di latte

2 cucchiai di Nutella

un cucchiaino di lievito

Procedimento

Per preparare la torta in tazza alla Nutella dovrete per prima cosa procurarvi due tazze da almeno 250 ml di capienza.

Mettete all’interno di una ciotola l’uovo e lo zucchero e mescolate bene fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Aggiungete di volta in volta il latte, l’olio, la farina, il cacao, il lievito, la Nutella e mescolate bene aiutandovi con una forchetta.

Una volta ottenuto un composto omogeneo (se non riuscite con la forchetta potete utilizzare le fruste) dividete il composto in due tazze.

Ricordatevi che il composto crescerà in cottura quindi la tazza va riempita fino ai 2/3 della sua grandezza. Se utilizzate una tazza troppo piccola potrebbe uscire fuori il composto.

Adesso inserite la tazza nel microonde mettendolo alla massima temperatura e cuocere per 2 minuti.

Controllate la cottura dopo due minuti e se non vi sembra ancora pronto tenetelo dentro per un altro minuto al massimo.

Lasciate intiepidire, decorate con zucchero a velo e servite.

Non ci resta che assaggiare!