Senza farina, latte e burro: la torta al limone facile con solo 145 kcal

La ricetta della Torta al Limone senza farina, latte e burro vi lascerà a bocca aperta. Morbida, soffice, irresistibile e anche dietetica.

La Torta al Limone senza latte, burro e farina vi stupirà per quanto è facile, buonissima e irresistibile oltre che poco calorica.

Una fetta di questo dolce ha solo 145 kcal. Potrete gustarla a cuor leggero in ogni momento della giornata accompagnandola con del caffè amaro, un cappuccino schiumato, un tea aromatizzato oppure una deliziosa e avvolgente cioccolata calda.

La ricetta non contempla l’uso di latte, burro e farina perciò se siete intolleranti al lattosio o allergici al glutine questo dolce sarà il vostro nuovo dessert preferito.

Il profumo di limone invaderà la vostra cucina mentre la preparate, la consistenza finale della torta è morbida e simile alla torta caprese.

Morso dopo morso sarete estasiati dalla morbidezza e dal piacevole sapore agrumato e dolce che ha questo dessert. Non potrete farne più a meno soprattutto perché si prepara davvero ad occhi chiusi: è facilissimo da realizzare e sporcherete pochissimo la cucina.

Soffice e super facile fa preparare, vi bastano meno di 10 minuti per prepararla e sarete pronti per infornare la Torta al Limone senza latte, burro e farina.

Ecco la ricetta per prepararla in poco tempo senza intoppi: dosi, procedimento e suggerimenti per una riuscita eccezionale.

Torta al Limone senza farina, burro e latte

Ingredienti

4 uova biologiche

2 scorze di limone grattugiate

1 succo di limone

20g fecola di patate

130g farina di mandorle

100g zucchero di canna (oppure 45g stevia)

Pizzico di sale fino

1/2 lievito per dolci

Se vi piacciono le spezie aggiungete 1/2 cucchiaino di cannella all’impasto: conferirà ulteriore dolcezza e sapore al vostro dolce.

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180° e foderate una tortiera apribile di piccole dimensioni con della carta forno: le dimensioni dello stampo dovranno essere da 16 oppure 18 cm. Otterrete 8 porzioni con queste dosi e ogni fetta ha circa 145 kcal.

Separate le uova e in una ciotola montate i rossi con lo zucchero (o la stevia) fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete la scorza di limone e il succo, mescolate nuovamente. Unite la farina di mandorle e il lievito, mescolate con una spatola per amalgamare bene il tutto. Lavate le fruste elettriche e asciugatele, utilizzatele ora per montare gli albumi con un pizzico di sale a neve ferma. Incorporate gli albumi montati al resto del composto con una spatola, mescolate dal basso verso l’alto con delicatezza senza smontare il composto. Versatelo nella tortiera e infornate a 180° per 35-40 minuti, fate la prova stecchino prima di sfornare il vostro dolce: dovrà essere pulito dopo averlo estratto dal dolce affinché questo sia cotto alla perfezione. A cottura ultimata sfornate la torta al limone e lasciatela raffreddare nello stampo, quando sarà fredda estraetela dalla tortiera e spolveratela con dello zucchero a velo. Servitela con un tea aromatico, un caffè amaro e fumante oppure con un cappuccino schiumato.

Buona merenda!