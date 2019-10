Torino, uomo cerca di sgozzare la fidanzata: “Ha scoperto che aveva ucciso l’ex”

Torino teatro di incubo per una donna che stava per essere sgozzata dal suo fidanzato. La sua colpa? Aver scoperto il suo segreto

A Torino un tunisino appena uscito dal carcere ha tentato di uccidere la sua compagna, dopo che lei ha scoperto l’omicidio della ex.

Tunisino tenta di uccidere la compagna

Una situazione molto particolare per questa donna che è stata aggredita dal suo fidanzato. Safi Mohamed di 44 anni è già conosciuto alle autorità perché stava scontando la pena di omicidio ed era fuori per un permesso di lavoro.

Lui e la donna si vedono in zona Barriera di Milano, salendo poi sul tram 4 che attraversa una buona parte della città. Il tempo di scendere e Safi l’ha butta a terra cercando di sgozzarla con una bottiglia di vetro: indispensabile l’aiuto dei passanti che hanno chiamato i soccorsi e fermato l’aggressione.

Una relazione iniziata sei mesi fa, sino a quando la donna non scopre il passato dell’uomo decidendo di lasciarlo. Ma questo avrebbe fatto scattare in lui la sua follia.

Dopo l’aggressione ha tentato di scappare, riportando alcune ferite: ora è piantonato in Ospedale.

L’omicidio di Alessandra Mainolfi

Perché Safi è carcere? Nel 2009 è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Alessandra Minolfi di 21 anni. Una morte tragica nel 2007, quando Safi – che viveva con moglie e figli – ha deciso di porre fine alla vita dell’amante dopo un litigio.

Con un coltello la colpisce all’addome e in altre parti, ferendola fatalmente. Dopo ha chiamato subito la Polizia:

“ho perso la testa, non volevo ucciderla”

E il tutto si stava per ripetere, solo per questo segreto che dal web è emerso in un attimo.