Top Dieci, il nuovo quiz show di Carlo Conti: ospiti e curiosità

Top Dieci, la trasmissione quiz show di Carlo Conti arriva su Rai 1, scopriamo di cosa si tratta e quando partirà

Approfondiamo insieme tutti i dettagli relativi al nuovo programma di intrattenimento dell’estate di Rai 1, Top Dieci, condotto dal noto Carlo Conti!

Top Dieci arriva su Rai 1

Rai 1 introduce nei palinsesti del canale una nuova trasmissione, vera e propria novità dell’estate 2020. Si chiama Top Dieci e verrà condotta dal noto presentatore Carlo Conti.

Il programma si basa sul gioco delle classifiche come un pretesto per fare show. Lo spettacolo andrà in onda nel totale rispetto delle norme vigenti e senza pubblico in studio per garantire la sicurezza di tutti.

Il format dello show

Nel nuovo programma di Rai 1, 2 squadre in gara, composte da tre personaggi del mondo dello spettacolo. Questi vip saranno uniti da caratteristiche in comune come quelle fisiche, professionali o anagrafiche.

L’obiettivo dei concorrenti sarà quello di indovinare le classifiche, per esempio, riguardanti i nomi maschili più scelti in un certo anno o le canzoni in top ten.

I concorrenti risponderanno a domande relative alla musica, al cinema, allo spettacolo, alle abitudini e alle curiosità della nostra nazione. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che permetterà di ricostruire ciò che siamo stati.

Gli ospiti e quando andrà in onda

In ogni puntata vi saranno due ospiti vip. Nel corso del primo appuntamento con lo show, vi saranno il cantante Massimo Ranieri e il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Top Dieci è un programma di Rai 1 che terrà compagnia al pubblico italiano nel corso di questa prima parte dell’estate 2020. L’esordio della trasmissione avverrà domenica, 14 giugno 2020, in prima serata su Rai 1, dopo di che, a partire da giorno 19 giugno, il giorno stabilito diventerà il venerdì. Quattro in tutto le puntate!