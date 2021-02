Tommaso Zorzi e Donatella Rettore ai ferri corti? Non è una novità. Sembra, infatti, che i due non si siano mai sopportati. Dietro a tutto ciò, secondo il sito di gossip Dagospia, ci sarebbe un episodio ben preciso: un duetto musicale, una hit mai pubblicizzata e finita nel dimenticatoio.

Secondo un recente editoriale pubblicato sul sito Dagospia, anni addietro Tommaso Zorzi e Donatella Rettore avrebbero realizzato un remix del noto brano musicale “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias. Una cover passata agli archivi a causa di attriti e dissapori inerenti alla sponsorizzazione del singolo.

Si vocifera che i produttori discografici volevano puntare soprattutto su Tommaso Zorzi, mettendo all’ombra la leggendaria artista degli anni ’80. Una condizione che avrebbe fatto naufragare il loro progetto, scatenando un clima di tensione.

Una situazione talmente insostenibile da indurli ad annullare ogni tipo di sponsorizzazione del brano musicale. In seguito, infatti, del loro remix si è saputo poco e niente.

Tommaso Zorzi e Donatella Rettore avrebbero potuto trasformare le loro differenze in punti di forza, affacciandosi insieme nel panorama musicale e sognando, magari, un futuro sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Sfortunatamente il loro idillio è tramontato anzitempo.

Tesori in fissa con la hit della queen,ma in pochi ricordiamo TOMMASO FT DONATELLA RETTORE. Io non dimentico. XOXO viziatine #GFVIP #tommasozorzi #babilonia (ps la voce di tommy con L’auto tube a tratti sembra oppini cia) @LazzaroFantasia @tommaso_zorzi pic.twitter.com/LRZIHPm10x

