Comincia con una telefonata l’intenso sodalizio tra l’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi e la signora indiscussa della tv Franca Leosini, brillante giornalista e conduttrice di Storie Maledette, show di successo firmato Rai 3.

L’istrionico influencer tutto si sarebbe immaginato, fuorché di ricevere una telefonata da Franca Leosini, una delle conduttrici più stimate del panorama televisivo italiano. Nelle sue Instagram stories, non nasconde l’estasi e racconta ai suoi 1,8 milioni di followers la telefonata ricevuta:

“È stato incredibile, ero a cena e ricevo una chiamata da un numero che non avevo in rubrica. Di solito non rispondo a numeri che non conosco, ma decido di rispondere e sento dall’altra parte: ‘Pronto Tommaso, sono Franca Leosini. Ho AVUTo il tuo numero da Alba Parietti”