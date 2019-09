Risale a poche ore fa, l’annuncio del vocalist dei ‘TheGiornalisti’, Tommaso Paradiso. Il noto gruppo di ‘Questa stupida canzone d’amore’, si è sciolto, dopo l’abbandono da parte di Paradiso.

Ma il chitarrista della band, poco dopo l’annuncio che ha sconvolto i fan, ha voluto raccontare la verità sulla decisione definitiva del cantante, il quale a differenza sua al momento non ha voluto sbilanciarsi.

Ecco cosa si cela dietro lo scioglimento dei ‘TheGiornalisti’.

Nella giornata di ieri, il mondo della musica è stato sconvolto da una notizia che ha deluso non poco i fan dei ‘TheGiornalisti’.

Tommaso Paradiso ha deciso di abbandonare la band, per intraprendere una carriera da solista. Il cantante però non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulla sofferta decisione.

Ecco cosa si legge sul suo profilo social:

‘Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso’

esordisce così l’ex vocalist di ‘Fine Estate’, poi prosegue dichiarando che al momento non se la sente di mettere a nudo la verità sulla sua decisione, e che comunque sia andata, è stata comunque un’esperienza importante che li ha condotti sino al ‘Circo Massimo’:

‘Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio. Volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come ed il perché di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora vi basti solo sapere che sono stato male’