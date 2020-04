Tom Hanks distrutto dal Coronavirus: ‘Irriconoscibile’: ecco come appare in Tv

Tom Hanks torna in televisione dopo aver superato il Corona Virus, ma è irriconoscibile, ecco cosa è successo

Il bravissimo attore Tom Hanks è uno degli attori più amati di sempre, ma nell’ultimo periodo l’attore è stato poco bene e non è stato molto presente in tv.

Tom Hanks malato

L’attore è stato lontano dalla tv per molto tempo. Pare infatti che l’11 marzo scorso gli è stato diagnosticato il corona virus. Tom Hanks però non è stato l’unico che è stato contagiato dal virus, molte celebrità infatti sono stati contagiate ma fortunatamente nessuno a rischiato seriamente la vita. Anche Tom è riuscito a superare la malattia nel modo migliore, infatti oggi è completamente guarito dal virus.

L’attore irriconoscibile

Dopo aver affrontato la dura malattia che purtroppo sta affliggendo tutta l’Italia, è ritornato in tv. L’attore infatti è tornato in una puntata del popolare show tv della Nbc Saturdey Night Live.

L’attore ha raccontato in modo ironico la sua esperienza diretta con il Corona Virus e di dover ringraziarlo proprio per questa puntata speciale. Nonostante l’ironia, Tom ha comunque deciso di raccontare alla sua America l’impatto duro con la malattia:

“Da quando mi hanno diagnosticato il Covid-19 – ha detto – sono diventato più che mai il papà d’America. Di solito nessuno mi vuole vedere a lungo, non metto la gente a suo agio”.

Ma nonostante l’ironia, Tom ha voluto ringraziare i medici australiani che lo hanno assistito:

“Qui sono stati tutti fantastici, ma hanno il vizio di usare i gradi Celsius invece dei Fahrenheit, quando ti misurano la temperatura. Così, quando mi hanno detto che avevo 36, mi sembrò una cosa molto negativa, ma alla fine mi hanno spiegato che era, al contrario, un ottimo segnale”

Ma l’attore è apparso in tv in modo diverso dal solito, è apparso in tv completamente pelato e con viso gonfio e visibilmente invecchiato. A molti infatti è sembrato irriconoscibile e in tanti hanno commentato la sua apparizione sui social:

“È irriconoscibile”, scrivono in molti su Twitter commentando la puntata. E ancora: “Non sembra lui”, “è invecchiato di botto”.