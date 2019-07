Tiziano Ferro ha sposato Victor Allen, chi è l’uomo che ha rubato il cuore al cantante

Tiziano Ferro il cantante italiano più seguito e amato di sempre per le sue meravigliose canzoni si è sposato, ma chi è Victor Allen, l’uomo che ha rubato il cuore del cantante?

Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più amato e seguito di tutti i tempi. il giovane infatti ha ottenuto il suo successo con il brano “Perdono”, un brano che ha spopolato riscuotendo un enorme successo. Le sue canzoni hanno fatto innamorare milioni di persone e ancora oggi riscuote tantissimo successo.

Negli ultimi anni però il cantante ha preso una piccola pausa dal mondo della musica, scrivendo nuovi testi e nuove canzoni, ma sopratutto dedicando tempo e amore al suo compagno.

Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen

Il giovane cantante, dopo aver fatto finalmente coming-Out, ha finalmente vissuto a pieno la relazione con il suo compagno Victor Allen. Ma chi è Victor, l’uomo che ha conquistato il cuore del cantante?

Victor Allen è un giovane 54enne degli Stati Uniti, in particolare di Los Angeles. Il compagno di Tiziano ha lavorato per anni per la Warner Bross come consulente, ma oggi detiene una agenzia di Marketing tutta sua. Il giovane ha conquistato il cuore di Tiziano Ferro e dopo una lunga frequentazione di circa 3 anni, hanno finalmente deciso di convolare a nozze. Il matrimonio è avvenuto nei giorni scorsi circa il 25 giugno a Los Angeles.

Chi è Victor Allen

Victor oltre ad essere un imprenditore di successo, ha anche la passione per gli animali. Insieme al suo compagno Tiziano Ferro, infatti sostengono un centro per salvataggio di cani. Ormai sono anni che i due aiutano quest’associazione, tanto che i due hanno deciso di devolvere i regali di nozze per sostenere il centro e non solo. Inoltre i due sposi hanno deciso di devolvere alcuni del loro bene al’ospedale oncologico di Latina, dove appunto e nato il cantante Ferro.

I due si dicono molto innamorati ma sopratutto fortunati per avere al loro fianco una famiglia che li sostiene

Insomma, Tiziano ha coronato il suo sogno d’amore sposando l’americano Victor Allen, che sembra condividere con il cantante la bontà d’animo e la voglia di mantenere riservata la loro vita privata. I due, infatti, hanno lasciato trapelare sempre molto poco della loro storia, ad eccezion fatta del giorno delle loro nozze.