Tiziano Ferro le terribili accuse contro Fedez: ‘Non si scherza sulla sessualità’

Il bravissimo Tiziano Ferro si è mostrato sui social molto arrabbiato. Il cantante a quanto pare ha avuto una nuova discussione con un noto cantante rapper a causa di alcune ironie che spesso viene fatta sui social proprio da parte di personaggi famosi.

Il cantante di Latina, ha deciso di alzare un po la voce e di gridare il suo pensiero al mondo dei social. Il cantante lo fa proprio durante la sua presentazione del suo ultimo album ” Accetto Miracoli”. La discussione a quanto pare si sarebbe accesa proprio a causa della superficialità e ironia usata per parlare della sessualità delle persone.

In particolare Tiziano fa riferimento proprio al cantante rapper Fedez, con cui già qualche tempo fa aveva avuto una discussione.

Il cantante a quanto pare la discussione con Fedez se l’era legata al dito e appena ne ha avuto occasione ha deciso replicare in pubblico le battute felici che spesso Fedez fa nei confronti degli omosessuali:

«Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene. Mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me».