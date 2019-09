Tira, la zebra a pois è nata nella riserva keniota Masaai Mara

La zebra a pois è stata avvistata in Kenya, fotografata nel parco Masaai Mara. La zebra è stata battezzata Tira, dal nome del primo che l’ha avvistata e fotografata.

E’ un cucciolo ed è stata vista da Antony Tira. L’uomo è stato pronto ed è riuscito a scattare una foto e pubblicarle nelle pagine di varie associazioni. Questa guida ha scattato le foto e l’ha resa virale nel profilo della Maasai Mara Wildlife Conservancies Association e da Wildest Africa.

Il post aveva il testo

“Last night a Maasai guide discovered a one of a kind genetically mutated baby zebra in the Maasai Mara and named it after his surname – Tira. This morning we were one of the first ones to visit Tira! A few years ago there was a similar case, however that zebra still maintained the stripes and brush-like tail. Tira, however, has patterns that appear as polka dots! I hope the experts will look into this case and share some interesting discoveries soon”