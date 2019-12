Tina Cipollari ‘Troppo pagata’: quanto guadagna a Uomini e donne per ogni puntata

Tina Cipollari ‘Troppo pagata’: quanto guadagna a Uomini e donne per ogni...

Vi siete mai chiesti quanto guadagni la celebre opinionista Vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari? Una cifra inaspettatamente astronomica

Tina Cipollari è uno dei personaggi iconici della televisione italiana. Meglio conosciuta come la Vamp di ‘Uomini e Donne’, l’ex moglie di Kiko Nalli ha saputo conquistare con il suo caratterino e la sua ironia pungente il pubblico a casa.

Acerrima nemica della Dama del Trono Over, Gemma Galgani, viene seguita non solo in tv ma anche sui social dove ama condividere la sua vita quotidiana e professionale.

Ciò che tutti si sono sempre chiesti però è, a quanto ammonta il suo stipendio. Scopriamolo! (l’articolo continua dopo la foto)

Tina Cipollari: ecco quanto guadagna la celeberrima opinionista Vamp di Maria De Filippi

Secondo alcuni rumors rimbalzati sul web ultimamente, pare che le cifre guadagnate dagli opinionisti siano abbastanza onerose.

In particolare per quanto riguarda la nostra Tina Vamp, sembra che guadagni per ogni puntata registrata del dating Show di Maria De Filippi tra i 1000 e 2mila euro.

Una cifra che moltiplicata per i giorni di registrazione della trasmissione nell’arco del mese si trasformano in uno stipendio mensile astronomico (l’articolo continua dopo la foto).

Tina Cipollari, è crisi con Vincenzo Ferraro, il gossip lanciato dal settimanale ‘Vero’

Come è noto nell’ultimo periodo dopo la fine della relazione con Kikò Nalli, l’opinionista Vamp starebbe frequentando Vincenzo Ferrari.

Ma secondo quanto rivelato dal settimanale Vero, tra i due attualmente tirerebbe un aria di crisi, infatti secondo quanto rivelato da alcune persone vicine alla coppia, i due si vedrebbero sempre più di rado:

‘Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche’

e ancora:

‘A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare’

Sarà davvero così? La notizia diventata subito virale non è stata però ne confermata ne smentita dalla Stella di Uomini e Donne. I fan attendono a riguardo, novità.