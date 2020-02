Tina Cipollari scoppia in lacrime, il lutto familiare che le ha sconvolto la vita: il ricordo a Verissimo

Tina Cipollari scoppia in lacrime, il lutto familiare che le ha sconvolto...

Tina Cipollari è stata ospite del celebre Talk Show condotto da Silvia Toffanin, Verissimo. La sua intervista andrà in onda questo Sabato 22 Febbraio 2020. Al suo fianco in questa avventura in Rai anche la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi.

L’Opinionista Vamp del celebre rating Show si è raccontata tra commozione e Ironia. Con molta pacatezza si sofferma a raccontare anche perché è arrivata a detestare Gemma Galgani. L’intervista si è poi improvvisamentei interrotta e la Cipollari scoppia a piangere. Ecco che cosa è successo.

Tina Cipollari scoppia in lacrime e lascia lo studio

Nel corso dell’intervista la Toffanin ha fatto passare alcune foto del padre dell’Opinionista di Maria De Filippi. Alla visione la Cipollari non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare ad un pianto inconsolabile. L’uomo sarebbe scomparso di recente dopo una lunga malattia.

Poi per smorzare il tutto la conduttrice rivela:

“in realtà ti ho invitato in studio per dirti che Gemma Galgani dal vivo è molto più magra e carina di te“

Tina Cipollari strizzata ha lasciato lo studio, in segno di sdegno.

Tina Cipollari ecco perché odia Gemma Galgani

L’intervista con la Toffanin si concentro poi si un tema molto caldo e sentito, ovvero perché ci sia tanto odio tra lei e Gemma Galgani. Per la prima volta Tina Cipollari lo spiega al pubblico:

‘ha iniziato lei ad odiarmi. c’è stato un periodo in cui Gemma la sostenevo, poi è entrato nella sua vita Giorgio Manetti, e da li lei è impazzita, forse perchè non le sembrava vero di avere accanto un uomo così affascinante’

Poi la conduttrice chiede se attualmente la dama torinese sia innamorata:

‘lei ha un grande amore per le telecamere’

Insinuando che attualmente al di là dei tanti flirt lei sia ora in cerca solo di visibilità:

‘è una donna falsa, bugiarda, giratrice di menti’

Per questo la detesterebbe conclude la Cipollari.