Tina Cipollari, il figlio diventa cantante: il video del primo singolo

Il primogenito di Tina Cipollari stupisce tutti e diventa cantante. Il video del suo primo singolo ha già lasciato tutti senza parole!

Il suo nome è Mattias Nalli ed è il primogenito di Tina Cipollari e Kikò Nalli. Poche ore fa, il figlio dell’ex gieffino e della Vamp più famosa della televisione italiana, ha lanciato il suo brano di debutto come rapper, munendosi dello pseudonimo Nillas.

I figli di Tina e Kikò

Francesco, Mattias e Gianluca sono i tre figli della vamp di Uomini e Donne e del parrucchiere più famoso d’Italia Kikò Nalli.

Una unione, la loro, nata proprio durante il programma di Maria De Filippi quando l’ex gieffino partecipò come corteggiatore di una tronista. Nulla però andò come previsto proprio quando lo sguardo del ragazzo incrociò quello dell’opinionista sposandola poco tempo dopo.

I due oggi sono divorziati ma l’amore che provano per i figli e reciprocamente è talmente grande, da superare qualsiasi ostacolo. Il primogenito Mattias ha fatto loro una sorpresa e sembra proprio che abbia le idee chiare per il futuro.

La nuova carriera di Mattias Nalli

Il ragazzino ha soltanto 15 anni, ma sembra avere le idee piuttosto cristalline. Mentre il fratello Francesco si è fatto conoscere per aver commentato negativamente la frequentazione fra suo padre e Ambra Lombardo al Grande Fratello 16 – Mattias preferisce puntare dritto verso un altro obiettivo:

“So che mio fratello minore Francesco ha commentato ciò che è successo tra mio padre ed Ambra. Io sono dell’idea che se mio padre è felice, anche io sono felice”

Mattias, momentaneamente, sembra aver “abbandonato” il suo nome di battesimo in favore di un nome d’arte che ci auguriamo possa accompagnarlo per tutta la sua lunga e proficua carriera: si fa chiamare Nillas e Universo è il suo singolo di debutto.

Tuttavia, Mattias alias Nillas non si preclude nessuna possibile carriera puntando all’eventualità di qualcosa anche nell’ambito televisivo.

Pare, infatti, che abbia confessato che parteciperebbe a Uomini e Donne, nel caso in cui gli si presentasse l’occasione. Lo vedremo come tronista o corteggiatore?