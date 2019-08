Tina Cipollari, chi è la sorella Annarita? I fan ‘Identica: sembra la sua gemella’ – Foto

Tina Cipollari ha una sorella ed è quasi impossibile distinguerle. Ma chi è questa donna? Scopriamolo insieme!

L’amatissima opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha una sorella che le assomiglia moltissimo anche se non fa parte del mondo dello spettacolo.

Chissà se avrà anche il caratterino della vulcanica bionda?

La “Vamp” più amata della tv

Da quando nel 2000 approda su canale 5 come prima come tronista e poi opinionista nel programma Uomini e Donne, la giunonica Tina ha conquistato il pubblico con la sua simpatia contagiosa ed il suo essere sempre “sopra le righe”

In seguito il personaggio della “vamp” diventerà tanto popolare da farle guadagnare partecipazioni a varie trasmissioni come Buona Domenica, Domenica In, Il Ristorante e Pechino Express

Nel 2002 il ruolo di opinionista di Maria De Filippi le porterà fortuna perché conoscerà il futuro marito Kikò Nalli con cui convolerà a nozze solo tre anni dopo.

I tormentoni di Tina sono indimenticabili:

“NO MARIA, IO ESCO!”

Ed il web è pieno di GIF divertentissime della bionda opinionista.

Sarà l’unica in famiglia così vulcanica e divertente?

La sorella di Tina sembra la sua gemella

E’ davvero impressionante la somiglianza fisica tra Tina e sua sorella Annarita Cipollari.

Entrambe sono belle, biondissime e con un’espressione ironica che ispira subito simpatia.

Annarita è la maggiore tra le due, vive a Roma, e non appartiene al mondo dello spettacolo.

Nei suoi profili social però è molto seguita e i follower si complimentano con lei per la sua bellezza che ricorda moltissimo la sorella “vamp”.

“ASSOMIGLIA A SUA SORELLA MOLTO” “BELLA DONNA” “TU E TUA SORELLA SIETE IDENTICHE!HO PENSATO FOSSE LA SOSIA DI TINA”

E il carattere sarà come quello della sorella?

In seguito alla storia d’amore nata nella casa del GF tra l’ex marito di Tina Kikò Nalli e la bellissima Ambra Lombardo, Annarita si è schierata in maniera molto deciso contro la professoressa ex concorrente del reality di Barbara D’Urso.

Attraverso le pagine del settimanale DiPiù infatti difende la sorella e dei figli della coppia che non approvavano la relazione e accusa la Lombardo di voler trarre visibilità dal rapporto con l’ex cognato.

“Ambra è chiaramente una calcolatrice e se lo dico io è perché mia sorella non se la sente di farlo pubblicamente”

Questa veemenza sembra in effetti ricordare il carattere fumantino della sorella minore e non si fatica ad immaginare che qualche screzio in passato ci sia stato tra le due come riporta il sito Velvetgossip.

Dagli scambi di like sui social si capisce però che le sorelle Cipollari sono molto unite e si seguono attentamente nonostante gli impegni.