TikTok stravolge le sue regole: infranta la regola del minuto

TikTok cambia tutto e questa volta lo fa in maniera davvero inaspettata.

L’app, infatti, ha deciso di infrangere la regola del minuto. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta.

“Nelle prossime settimane introdurremo l’opzione per creare video più lunghi per tutti, offrendo alla nostra community globale la flessibilità di filmare, caricare e modificare video di durata fino a tre minuti direttamente all’interno di TikTok.”

Con queste parole, Drew Kirchhoff, product manager di TikTok, introduce una delle novità che più sono state gradite dagli utenti del social network in questione.

“In questo modo non sarà più necessario spezzettare i filmati in più parti per intrecciare tra loro storie più lunghe.”