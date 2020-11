Tiberio Timperi, paura per la sua salute: ‘Il medico mi ha detto di farlo’

Tiberio Timperi ha fatto preoccupare i follower con il suo ultimo post su Instagram. Il conduttore teme per la sua salute: ‘Il medico mi ha detto di farlo’

Tiberio Timperi è tra i conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano. Nelle ultime ore, ha destato parecchia preoccupazione nei suoi fan con la sua ultima foto pubblicata sui social.



Poche ore fa il conduttore di ‘Uno mattina’ ha fatto preoccupare i fan rispetto alle sue condizioni di salute. Tiberio Timperi ha pubblicato infatti sul suo profilo una foto in cui il suo dito è inserito all’interno di un saturimetro.

Il presentatore appare preoccupato agli occhi dei suoi fan, che a loro volta hanno preso d’assalto il post per chiedergli maggiori informazioni sul suo stato di salute.

Tiberio Timperi teme per la sua salute

Come tutti, anche il conduttore di Uno Mattina è preoccupato per la sua salute in relazione alla pandemia. Dietro consiglio del suo medico infatti ha acquistato un saturimetro che in caso di malattie croniche o Covid rappresenta secondo quanto rivelano fonti specializzate un vero e proprio salvavita.

Il dispositivo medico rileva la quantità di ossigeno nel sangue. Conoscerne il valore è importantissimo perchè rappresenterebbe il primo ‘campanello d’allarme per la presenza di una eventuale polmonite’, come si legge su La Nazione nella sua intervista al Dottor Beppino Montalti.

La foto postata dal conduttore, che come già accennato si mostra con un dito inserito nel saturimetro, acquistato in forma preventiva, ha fatto però preoccupare i fan.

Tiberio Timperi, infatti precisa che è un dispositivo che in questo periodo come il termometro in momenti come questo sono fondamentali nel proprio kit di pronto soccorso casalingo. E si augura altresì che ‘non serva’.

Il presentatore tranquillizza i fan

Dati i numerosissimi messaggi, Timperi ha voluto tranquillizzare i fan rivelando di stare bene, e che il suo acquisto, ribadendo che l’acquisto è stato effettuato su ‘suggerimento del medico’:

‘Non ho nulla: su suggerimento del medico ho comprato un saturimetro’

ha detto, rispondendo ai suoi fan preoccupato.