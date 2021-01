Tiberio Timperi devastato dall’ansia: ‘Sono preoccupato’

Conosciamo tutti Tiberio Timperi, il noto conduttore televisivo, che si mostra sempre spensierato e sorridente.

Nessuno sapeva, però, che Timperi fosse tormentato da un malessere, che lo ha sempre condizionato nella vita quotidiana.

Da poco, Tiberio ha confessato tutto nel corso di un’intervista, rilasciata al magazine di Tv Mia. Scopriamo cos’ha detto!

Il conduttore si mostra sempre sorridente durante la messa in onda di Unomattina in famiglia su Rai 1.

Nessuno si sarebbe mai aspettato cosa celasse, in realtà, la sua imperturbabilità.

In un’intervista rilasciata a Tv Mia ha finalmente svelato il suo terribile segreto.

I fan non se l’aspettavano e la notizia sta ora rimbalzando nei principali quotidiani.

Tiberio Timperi si confessa e rivela:

“Mi alzo verso le 4.30 per essere in tempo negli studi, ma anche perché sono talmente ansioso e preoccupato di arrivare in ritardo che non riesco a riposare più.”