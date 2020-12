The voice, lo schiaffo di Jasmine ad Al Bano: 'Non me lo aspettavo'

The Voice, lo schiaffo di Jasmine ad Al Bano: ‘Non me lo...

Al Bano Carrisi colpito da sua figlia Jasmine in diretta a The Voice Senior. La reazione della ragazza lascia tutti di stucco.

Lo scorso venerdì 11 Dicembre 2020 è andato in onda come di consueto il terzo appuntamento di The Voice Senior, il quale sta riscuotendo un inaspettato successo tra il pubblico italiano.

Tra i quattro team di giudici, quello più chiacchierato di sempre è certamente il team Carrisi, formato dal Leone di Cellino San Marco e la bellissima Jasmine, nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso.

Dopo aver spento i pregiudizi che vedevano la giovane figlia di Al Bano come la ‘solita raccomandata’, il pubblico sta iniziando ad apprezzarne le potenzialità.

Durante l’ultima puntata del talent la cantante di Ego ‘colpisce’ il padre Al Bano. Ecco cosa è accaduto.

Lo ‘schiaffo’ di Jasmine

Il tutto è accaduto dopo l’esibizione di Ruggero Scanduzzi che ha portato ai giudici di The Voice, un brano di Ultimo, ‘I tuoi particolari’.

Spontaneo è arrivato il commento della giovane Carrisi che ha apprezzato da subito non solo la scelta ma anche la timbrica e la passione nel cantare il celebre brano.

L’uomo, appassionato di vini proprio per la sua passione per il cantante pugliese ha scelto proprio il loro team per proseguire la sua avventura nel Talent.

Dopo l’esibizione le parole inaspettate di Al Bano, e lo ‘schiaffo’ di Jasmine.

Al Bano: ‘Non me lo aspettavo’

Quella di The voice sta diventando un’occasione non solo di condivisione, ma anche per scoprirsi rivela Al Bano in diretta.

Il Cantante di Cellino San Marco ha ammesso dinanzi al pubblico di essere ricreduto su sua figlia Jasmine, che un pò come tutte le adolescenti vengono spesso demonizzate, per i modi di fare e per i gusti musicali:

‘Lo sai che ti sto studiando? È la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo. Pensavo fossi solo rap e trap e invece c’è molto altro’

Uno schiaffo morale dunque quello di Jasmine a papà Al Bano, verso cui rivolge un secco ‘Ah si?’, in segno di stupore per le parole inaspettate del padre.