La seconda stagione del reality partenopeo ha conquistato il pubblico italiano, ecco chi sono le indimenticabili protagoniste!

Sette casalinghe di Napoli e provincia con una spiccata personalità e l’amore per il lusso raccontano la loro vita sui generis.

Scopriamo proprio tutto sul reality del momento: chi sono le protagoniste di The Real Housewives?

The Real Housewives di Napoli: un format che ha conquistato tutti

The Real Housewives è un format prodotto dalla FTM Enterteinement ed è andato in onda in prima visione su Discovery+ e successivamente in chiaro su Real Time.

Il docu-reality si compone al momento di due stagioni ed è ambientato nelle Napoli bene, di cui fanno parte le protagoniste.

Le vulcaniche donne dopo la prima stagione hanno proseguito con il racconto sui generis della loro vita nei dieci episodi della seconda stagione.

Il format prende origine negli Usa nel 2006 ed è stato recepito da svariati Paesi tra cui anche l’Italia. Il cast si compone di sette spumeggianti donne e ad essere ulteriore protagonista sarà la stupenda location partenopea che ospiterà le varie riprese.

Scopriamo chi sono le Real Housewives di Napoli!

Chi sono le The Real Housewives: nomi, biografia e curiosità

Le protagoniste del reality del momento sono sette e a differenza di auanto lascerebbe intendere il nome del programnma non sono solamente casalinghe.

Tutte e sette si dedicano oltre alla cura di casa e famiglia anche al lavoro e ai loro molti impegni sociali, con un occhio sempre al lusso e all’esibizione.

Ma chi sono le protagoniste? Ben cinque sono le protagoniste provenienti dalla prima stagione: Simonetta, Daniela, Stella, Raffaella e Maria Consiglio. A loro, in sostituzione di Noemi Letizia, si aggiungeranno Januaria e Giusi.

Simonetta De Luca : Laureata in Psicologia, lavora come stilista ma si occupa anche di promozione di prodotti per il benessere. Mamma di due figlie ama molto lo sport che pratica con assiduità, come pugilato ed arti marziali. Ha una grande passione per la moto e si diletta anche di corse in autodromo.

: Laureata in Psicologia, lavora come stilista ma si occupa anche di promozione di prodotti per il benessere. Mamma di due figlie ama molto lo sport che pratica con assiduità, come pugilato ed arti marziali. Ha una grande passione per la moto e si diletta anche di corse in autodromo. Daniela Sabella : Giornalista e mamma single di una figlia, si diletta ad organizzare eventi nella villa di famiglia a Posillipo dove vive. Ama la cura del corpo e la forma fisica mentre odia i segni del tempo, motivo che la spinge ad una grande attenzione all’alimentazione ma anche alla chirurgia estetica.

: Giornalista e mamma single di una figlia, si diletta ad organizzare eventi nella villa di famiglia a Posillipo dove vive. Ama la cura del corpo e la forma fisica mentre odia i segni del tempo, motivo che la spinge ad una grande attenzione all’alimentazione ma anche alla chirurgia estetica. Stella Giannicola: Ha all’attivo tre divorzi ed è attualmente sposata. Vive a Posillipo e possiede un centro estetico rinomato a Napoli. Ama molto gli abiti, gli accessori di lusso e lo champagne. Si diletta ad organizzare eventi esclusivi.

Ha all’attivo tre divorzi ed è attualmente sposata. Vive a Posillipo e possiede un centro estetico rinomato a Napoli. Ama molto gli abiti, gli accessori di lusso e lo champagne. Si diletta ad organizzare eventi esclusivi. Raffaella Siervo : proviene da una famiglia molto conosciuta di commercianti di gioielli ( perle e coralli). Ha un numero imprecisato di possedimenti come campi da tennis, villa con piscina ed un bosco. Divorziata e mamma di un figlio, risiede a Posillipo e non è mai ricorsa al chirurgo estetico!

: proviene da una famiglia molto conosciuta di commercianti di gioielli ( perle e coralli). Ha un numero imprecisato di possedimenti come campi da tennis, villa con piscina ed un bosco. Divorziata e mamma di un figlio, risiede a Posillipo e non è mai ricorsa al chirurgo estetico! Maria Consiglio Visco : vanta un titolo nobiliare è laureata in Scienze Turistiche e Politiche e lavora per il Ministero dei Beni Culturali. Conduce anche trasmissioni alla radio ed ama le feste esclusive nei circoli altolocati. Tra le curiosità: ha scritto un romanzo erotico ed ama la sua Chanty, inseparabile cagnolina.

: vanta un titolo nobiliare è laureata in Scienze Turistiche e Politiche e lavora per il Ministero dei Beni Culturali. Conduce anche trasmissioni alla radio ed ama le feste esclusive nei circoli altolocati. Tra le curiosità: ha scritto un romanzo erotico ed ama la sua Chanty, inseparabile cagnolina. Januaria Piromallo : Divorziata due volte ed attuialmente mamma single, è di nobili origini si divide tra l’Italia ( Milano e Napoli) e la Svizzera. Giornalista di moda è sempre presente ad eventi importanti nel settore della cultura. Entrerà nella seconda stagione.

: Divorziata due volte ed attuialmente mamma single, è di nobili origini si divide tra l’Italia ( Milano e Napoli) e la Svizzera. Giornalista di moda è sempre presente ad eventi importanti nel settore della cultura. Entrerà nella seconda stagione. Alessandra Parlato: altra new entry, da tutti viene chiamata Giusy. Sposata senza figli risiede a Chiaia. Legatissima ai suoi cinque cagnolini non si vergogna di raccontare delle sue umili origini. Dai Quartieri Spagnoli la donna con caparbietà ha raggiunto uno status sociale elevato. I suoi hobby sono lo shopping e gli apertitivi in compagnia!

