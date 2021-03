The Crown, le nuove stagioni non parleranno mai di Harry e Meghan: ecco perché

The Crown, le nuove stagioni non parleranno mai di Harry e Meghan:...

Il creatore della serie tv Netflix, Peter Morgan, ha svelato il vero motivo per cui The Crown non parlerà mai di Meghan ed Harry.

I duchi di Sussex continuano a mantenersi al centro dell’attenzione dei media, dopo l’intervista incredibile rilasciata a Oprah Winfrey.

Ora, i fan della coppia e i sudditi inglesi si chiedono se Meghan ed Harry verranno esclusi da The Crown proprio per le loro dure dichiarazioni contro la regina e la famiglia reale.

Peter Morgan ha svelato tutta la verità a tal proposito!

Cosa accadrà nella prossima stagione di The Crown

Peter Morgan, creatore della serie tv Netflix di successo, ha svelato cosa vedremo nella prossima stagione di The Crown.

In base alle dichiarazioni dell’uomo, vedremo Elizabeth Debicki interpretare la principessa Diana. Conosceremo il tragico destino della Lady più amata.

Inoltre, ci sarà Imelda Staunton a interpretare il ruolo della regina Elisabetta.

Sul piccolo schermo, non vedremo mai, invece, la trasposizione della storia d’amore tra Meghan e Harry.

I fan si domandano se sia per via dell’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey.

Peter Morgan è intervenuto a tal proposito per chiarire ogni dubbio.

Perché Meghan e Harry non ci saranno mai

Brutte notizie per i fan dei Sussex, perché, come svelato da Peter Morgan, la serie tv The Crown non parlerà mai di Harry e Meghan, né nella nuova stagione né nelle prossime.

Il motivo non è la deferenza nei confronti dei protagonisti del Megxit, ma la ragione è di carattere storico.

Secondo Peter Morgan, infatti, non è trascorso il tempo sufficiente per parlare delle vicissitudini della coppia con una prospettiva obiettiva.

Per il creatore, non si può rimanere imparziali su fatti avvenuti in un passato così recente: Morgan parla addirittura della “regola dei vent’anni”, che lo porta a preferire trattare avvenimenti accaduti molti anni fa..