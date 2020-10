Lo vedi il cuore tra gli elefanti? Il Test che rivela il tuo livello di intelligenza

Riesci a notare il cuore tra gli elefanti colorati? Questo semplice test visivo permette di valutare l’intelligenza delle persone.

Un noto vignettista, Gergely Dudas, meglio conosciuto con il nome d’arte di Dudolf, ha pubblicato questa immagine che ha fatto immediatamente il giro del web.

Lo scopo, infatti, è quello di individuare l’unico cuore tra i diversi elefanti colorati. Questo consente di determinare, senza alcuna valenza scientifica, l’intelligenza delle persone.

Test visivo del cuore tra gli elefanti

L’immagine in evidenza ha lo l’obiettivo di determinare l’intelligenza dell’osservatore. Nella figura, infatti, sono presenti numerosi elefanti di colore diverso. Tra questi si nasconde anche un cuore. E’ necessario precisare che la scelta dei colori da parte del vignettista non è casuale: rosa, fucsia, bianco e lilla, sono colori chiari che contribuiscono a creare confusione nella mente di chi osserva.

C’è anche da notare che oltre ai colori, la confusione è creata anche da numerose farfalle e fiori. Il consiglio, per risolvere questo test visivo, è concentrarsi esclusivamente sulla ricerca del piccolo cuoricino. Sei riuscito a trovarlo?

La risposta al noto rompicapo

Per risolvere questo test alcuni utenti, in media, hanno impiegato ben 15 minuti. Il piccolo cuoricino si trova nella parte superiore dell’immagine tra un elefante rosa e lilla. La soluzione è cerchiata nella figura che segue:

Se sei riuscito a trovarlo, significa che la tua mente è molto allenata e presti molto attenzione ai dettagli. Sei un tipo sveglio ed intelligente: le persone non possono fare a meno di te perché non sei mai a corto di idee brillanti. Nel caso contrario, non denota una poca intelligenza ma solo una scarsa attenzione ai piccoli dettagli, prova ad allenare di più la tua mente.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.