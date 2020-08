TEST: Cosa vedi per prima? Svela come vivi la tua vita

Le esperienze vissute cambiano il nostro modo di guardare la realtà e definiscono le nostre priorità rispetto al passato

Nel corso della vita, ognuno di noi affronta esperienze diverse che possono cambiare in modo decisivo il modo di percepire la realtà che ci circonda.

Questo semplice test visivo si propone lo scopo, senza alcuna valenza scientifica, di scoprire come viviamo il nostro presente e dunque quali sono le nostre priorità rispetto al passato.

Come percepisci il mondo

Gli eventi, sia positivi che negativi, determinano un cambiamento decisivo del nostro modo di guardare le cose. La prima cosa che occorre fare è prestare attenzione all’immagine in evidenza e rispondere, senza pensarci troppo, alla seguente domanda: cosa hai notato per primo nella figura? Di seguito, i profili corrispondenti:

1. Un uomo

Se la prima cosa che ti è balzato agli occhi è la figura di un uomo, questo significa che la tua priorità è il bene delle persone che fanno parte della tua vita.

La tua famiglia, così come i tuoi amici, non possono fare a meno di te: sei solare, ottimista e hai energia da vendere. Non cambiare mai!

2.Un cappello

Se la tua attenzione è stata catturata dal cappello, significa che rispetto al passato hai acquisito maggiore consapevolezza di te stesso.

Oggi la tua priorità è la felicità e impieghi tutte le tue energie per portare brillantemente al termine i tuoi impegni. Continua così e vedrai che tutti i tuoi sforzi saranno premiati.

3. Nuvola

Hai notato una nuvola? Significa che sei una persona tranquilla e riflessiva. La tua priorità è analizzare nel dettaglio la situazione per evitare di incappare in errori.

Ami tuffarti in nuove sfide e dimostrare quanto credi nelle tue idee.

4. Uccelli Se ti hanno colpito gli uccelli, significa che una persona creativa e con idee sempre originali ed innovative. La tua priorità è realizzare i tuoi sogni ad ogni costo, sai perfettamente che ogni sacrificio sarà ricompensato.

N.B: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.