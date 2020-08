Tutti abbiamo una personalità e questa si modifica di stagione in stagione. In estate manifestiamo aspetti particolari: il tuo costume da bagno svela tanto

Il costume da bagno che scegli rivela la tua personalità estiva! Con il blocco che è stato abolito – quantomeno per ora – appena in tempo per godersi un po’ di divertimento in spiaggia, siamo sicuri che molti di voi hanno già comprato e provato i costumi da bagno. Guarda cosa dice il costume da bagno che hai scelto sulla tua personalità “estiva”:

Costume da bagno A

Sei sempre un po’ più calmo quando l’estate arriva. Ti diverti con la famiglia e gli amici. I cortili e i barbecue sono il tuo posto felice. Continua a goderti il tuo tempo con tutti (in sicurezza) perché quando tutti sono insieme ti senti al meglio.

Costume da bagno B

Qualcuno ha detto “spiaggia?” Ti piace tutto dell’estate, soprattutto essere vicino all’acqua. Ti senti in pace e tranquillità quando sei in spiaggia, quindi è sempre in cima alla tua lista su dove andare. Che sia con i tuoi amici, la tua famiglia o da solo, non c’è nessun altro posto in cui preferiresti essere.

Costume da bagno C

Sei un tipo che ottiene molto rispetto dalle persone che lo circondano, ma ti piace anche la tua privacy. Ti piace leggere libri e rilassarti all’aperto per rilassarti. Ti piacciono anche i film drive-in e le piccole riunioni all’aperto quando ti senti social.

Costume da bagno D

Sei un tipo di ragazza da piscina. Non ami altro che passare un po’ di tempo su un galleggiante e prendere il sole! Sei sempre bella e vivace con i tuoi amici. Le persone con personalità magnetiche tendono ad avere molti amici e apprezzi una comitiva affiatata.

Costume da bagno E

Qualcuno ha detto “Ibiza?” Hai un’inclinazione di viaggio per le località estive più glamour e belle. Probabilmente ti dà fastidio il fatto che, al momento, non sia così facile viaggiare in questo momento, ma hai già delineato le tue prossime tre vacanze e stai aspettando pazientemente. Metti sempre in valigia la tua macchina fotografica, il tuo favoloso guardaroba e porti con te gli amici o il compagno, perché l’avventura è il tuo secondo nome.

Costume da bagno F

Presti attenzione quando sei in presenza di altri e riesci ad essere il massimo. La gente ama quando sei sicura di te e che amica leale sei per loro. Tutto ti entusiasma dell’estate: le feste, la piscina, la spiaggia.