Test psicologico, quale waffle scegli? Ti svelerà un lato di te che pochi riescono a notare

Scegli una dei waffle, il risultato rivela il lato nascosto della tua personalità. Pronto a scoprirlo?

Il nostro inconscio può dirci molto su chi siamo e sulla nostra personalità, infondo sappiamo bene che la nostra mente è una caverna profonda e ricca di tesori, in attesa di essere scoperti.

Con questo semplicissimo test ti aiuteremo ad individuare il lato nascosto della tua personalità.

Sei pronto a scoprirlo? Scegli uno dei waffle poi leggi il risultato:

Waffle numero 1

Se hai scelto il waffle a forma di cerchio, sei una persona molto riflessiva, tutte le tue scelte e i tuoi ragionamenti si fondano su fatti concreti e non ami prendere decisioni avventate, bensì queste devono essere sempre ben ponderate.

Ami la perfezione in tutto ciò che fai e non ti piacciano le cose fuori dagli schemi. Sei un ottimo amico, e gli altri sanno che possono contare su di te nei momenti di difficoltà.

Waffle numero 2

Se hai scelto il waffle a forma di pentagono, sei una persona di poche parole, discreta ma concreta.

Sei una persona che ama analizzare situazioni e persone, e riesci a calarti perfettamente nei panni di chi ti sta intorno, riuscendo a prevedere le mosse e le reazioni rispetto ad una determinata vicenda.

Waffle numero 3

Sei hai scelto il waffle a forma di poligono sei decisamente una persona fuori dagli schemi. Sei superbo e un tantino egocentrico. Hai molta stima di te e molta fiducia nella tua persona e ciò ti permette di sentirti a tuo agio in ogni contesto.

Sei logorroico e spiritoso, ami parlare di te e sfoggiare la tua cultura che tocca più campi argomentativi. Sei una persona assetata di conoscenza e la tua influenza fa venir voglia alle persone che ti seguono a scoprire il mondo circostante e a scoprirsi di più.

Waffle numero 4

Sei hai scelto il waffle a forma di stella, sei un ottimo leader e cerchi di tirare fuori sempre il meglio dagli altri spronandoli a guardare in alto.

Tutti si fidano di te e dei tuoi preziosi consigli, proprio per il modo dinamico ed energico con cui affronti la vita e i suoi ostacoli. Sei una vera forza della natura, non ti fermi mai, e punti sempre al meglio.

Waffle numero 5

Se infine hai scelto il waffle a forma di cuore, sei una persona empatica e tutti apprezzano e ti amano per la sua sincerità, lealtà e generosità. Ami prenderti cura di tutti che siano nella tua sfera di conoscenze oppure no.

Spesso ti trovi dinanzi ad ingiustizie e persone che sfruttano al peggio la tua bontà, ma non arrenderti e non smettere di essere ciò che sei, perchè solo chi ti conosce veramente e ti ama sul serio non userà mai questo aspetto di te, contro di te.