Test psicologico: dove sei solito mettere l’anello? Svela come sei nel profondo

Test personalità: dove sei solito mettere l’anello?Dai corri a leggere i risultati!

Gli anelli sono tra i gioielli più amati dalle donne. La scelta di indossarli implica la necessità di attirare l’attenzione su di noi. Inoltre, le dita sulle quali li indossi rivela molto sulla tua personalità ed in particolare il tuo più grande pregio. Di seguito i risultati del test.

Su quale dita indossi gli anelli?

La scelta di indossare un anello potrebbe essere del tutto casuale ma in realtà è dettata dal nostro subconscio. Nonostante possa apparire insignificante, dove decidi di indossarlo rispecchia il tuo più grande pregio.

1. Anello sul mignolo

Se indossi l’anello sul mignolo, significa che sei una donna estremamente sensibile e comunicativa. In campo lavorativo, sei una vera leader e combatti con tutta te stessa per raggiungere i tuoi obiettivi.

2. Anello sull’anulare

Secondo la leggenda popolare, l’anello si indossa sull’anulare per l’esistenza di una vena che collega quel dito al cuore. Ad ogni modo, sei una persona emotiva e non riesci a vedere le cose in modo superficiale. Aiuti le persone a te care ad ogni costo.

3. Anello sul dito medio

Se indossi l’anello sul dito medio significa che sei una persona che piace ascoltare gli altri fornendo loro giusti consigli. Sei una donna empatica e comprensiva, non ti tiri mai indietro quando c’è la necessita di aiutare le persone in difficoltà.

4. Anello sull’indice

Se indossi l’anello sull’indice significa che sei una donna davvero interessante. Sei una persona con una grande forza di volontà ed energia. La tua determinazione ti porta sempre lontano e la tua positività è un raggio di luce nella vita delle persone che ti circondano.

5. Anello sul pollice

Negli ultimi anni, è diventato di moda indossare anelli sul pollice. Tuttavia, sei non sei una persona che non segue la moda significa che sei una vera forza della natura e fai di tutto per imporre le tue idee. Sei una dura!

