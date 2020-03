Con questo test scopri quali messaggi il tuo cuore ti sta lanciando, e capisci qual è la fonte (persona o situazione) che ti genera stress e ti fa vivere male!

Se senti di aver bisogno di un messaggio di incoraggiamento, il tuo inconscio te lo può svelare attraverso questo test psicologico. Lasciati guidare dall’istinto e scegli un cristallo!

Perché un test psicologico dei cristalli?

Le pietre semipreziose, i cristalli, in molte culture hanno delle qualità terapeutiche. Inoltre veicolano dei significati condivisi dal nostro inconscio.

Questo fa sì che siano simboli perfetti per un test psicologico, ovvero un test che permette alla nostra parte inconscia di emergere.

Ne esistono di molti tipi (come quello che ti fa capire la tua reale forza interiore) e se vuoi soddisfare qualche curiosità questo test fa al caso tuo!

Quale pietra scegli?

Lasciati dunque guidare dall’istinto e scegli il cristallo che più ti attira e scopri che messaggio ha per te.

1. Cristallo verde

Sei una persona che ama la tranquillità e vorrebbe vivere in pace ma spesso i problemi o le persone ti stressano.

Non sai come fare ad ottenere ciò che vuoi perché ti sembra che tutto sfugga al tuo controllo.

Il messaggio del cristallo per te è:

Sii paziente, le cose andranno bene al momento giusto.

2. Cristallo viola

Sei molto intuitivo e vorresti riuscire a comunicare ciò che sei. Vorresti avere una vita diversa perché senti di avere molti talenti che non esprimi, ma non sai come fare ad esprimere te stesso.

Il messaggio del cristallo per te è:

Quando inizi ad apprezzare la bellezza di te stesso, tutti gli altri diventano più belli.

3. Cristallo azzurro

Ami i sentimenti e vorresti dedicare la tua vita all’amore. Per te la generosità fa parte della vita ed è un valore primario. Spesso però ti senti usata/o e non ripagato abbastanza ma non sai come fare a dare dei limiti.

Il messaggio del cristallo per te è:

Anche la bontà ha i suoi limiti. Permettere agli altri di prenderti in giro non è altruismo, è una mancanza di amore per te stesso.

4. Cristallo bianco

Sei indipendente e molto deciso. Hai sofferto in passato ed ora non ti fidi di nessuno e pensi di dover fare tutto con le tue forze. Questo però ti stanca anche molto e ti fa sentire a volte scoraggiato.

Il messaggio del cristallo per te è:

Il vero amore è qualcosa in cui entrambe le parti sono disposte a fare del proprio meglio per far funzionare tutto.

Ti è piaciuto il test? Torna a trovarci e scopri molte altre curiosità interessanti!