Test psicologico: problemi relazionali, il triangolo che più ti piace svela cosa non piace di te agli altri

Sei aperto alle relazioni o sei un lupo solitario? Scopri la parte più profonda di te con questo test psicologico dei triangoli, resterai stupito!

Come scoprire il modo in cui ci vedono gli altri? Il test psicologico che ti proponiamo ora può svelartelo semplicemente, ti basterà scegliere tra le figure geometriche proposte quella che più ti attira. Resterai stupito dal risultato!

Test psicologico e relazioni sociali

Quanto celiamo nel nostro subconscio? Di sicuro molto più di quello che emerge alla nostra mente cosciente.

Lo sanno bene gli psicologi o gli psichiatri e tutti coloro che si occupano di studio della mente.

Spesso per meccanismi di difesa o evitamento attuiamo dei comportamenti che non sappiamo spigare nemmeno noi.

Ecco che un semplice test seppure non risolverà i nostri problemi perché per quello esistono specialisti competenti, ci potrà dare alcun risposte alle nostre curiosità.

Quale disegno con il triangolo preferisci?

Figura 1

La prima figura lascia intendere che sei una persona molto socievole. Ami circondarti di persone ma tieni anche al fatto che tali relazioni diventino importanti. Cerchi di accontentare sempre familiari ed amici che per questo ti considerano un elemento fondamentale della loro vita.

Figura 2

Se hai scelto la figura 2 sei una persona molto razionale e non ti apri con facilità. Non perché tu aia anaffettivo, come qualcuno a volte ti ha accusato di essere, ma perché forse a causa di sofferenze ora fatichi a fidarti e analizzi ogni relazione in modo chirurgico. Ritrova la spontaneità.

Figura 3

Se hai scelto il terzo disegno ami essere al centro dell’attenzione delle persone che hai attorno. Sei una persona molto emotiva e ti senti persa quando qualcuno s allontana da te.

Vorresti gestire sempre tu i rapporti ma a volte devi capire che è necessario fare dei passi indietro per lascare spazio anche all’altro.

Figura 4

Se hai scelto il disegno numero 4 la tua personalità è altalenante.

Non hai ancora ben chiaro il tipo di relazione che vorresti ed anche con parenti ed hai alti e bassi d’umore. Sei molto indipendente e ami la libertà perciò tutte le relazioni con gli altri ti devono lasciare libero di vivere le tue esperienze, solo così ti leghi davvero a qualcuno.

Se ti è piaciuto il test continua seguirci per scoprire altre curiosità sul tuo modo di vivere!