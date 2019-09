Test psicologico, quale stagione del bosco preferisci? La risposta rivela la tua personalità

La foresta in estate

Se hai scelto questa stagione, stai cercando una certa stabilità, un equilibrio nella sua vita. Sei una persona molto sensibile e calorosa con un tocco in più, che non ama litigare ma adora la serenità e la cooperazione con l’altro. Inoltre sei portatore di un clima di pace e serenità, spicchi per la tua empatia e soprattutto sai calarti nei panni di chi soffre.

Stimato e apprezzato dagli altri sia per la tua compagnia che per quel lato dolce e sincero che ti contraddistingue. Ti metti spesso in discussione e aspiri al miglioramento e alla crescita personale e professionale. Impara ad apprezzare di più le tue doti e sii più proattivo a livello cognitivo.