Non tutti riescono a fare amicizia in fretta. Il livello di empatia, di comprensione dell’altro varia da individuo ad individuo: scopri qual è il tuo.

Molte persone scelgono di tatuarsi il mandala. Il motivo? Oltre ad essere un bellissimo disegno, questi simboli possono avere tantissimi significati. Nel caso specifico, con un semplice test psicologico, potrete decifrare un aspetto piuttosto particolare del vostro carattere: l’empatia. Siete persone empatiche? Lo siete abbastanza?

Tutto si può spiegare in base al mandala che scegliete. Innanzitutto, le persone che vengono definite empatiche, sono quelle dotate di un’intelligenza emotiva che può avere diverse sfaccettature, diverse valvole di sfogo. Scoprite se anche voi siete dotati di questa ‘intelligenza emotiva’ o se fate parte delle persone poco empatiche che preferiscono limitare al minimo i rapporti sociali.

Quale mandala ti piace di più? Ecco cosa vuol significare

Chi è dotato di capacità empatiche piuttosto sviluppate crea rapporti e connessioni, con altre persone (estranee o meno) considerevoli, basate sull’autenticità. Se non si fa fatica a capire le emozioni della persona con la quale ci confrontiamo, è più facile rapportarsi e avere un piacevole confronto. Hai anche tu il dono dell’empatia? Scoprilo scegliendo il tuo mandala preferito.

Hai scelto il n° 1:

Le persone che sono attratte da questo tipo di mandala sono degli empatici per natura. Insomma, sono nati per rapportarsi con l’altro ma nello specifico con la natura e gli animali. Se ami questo simbolo, vuol dire che sei una persona che ama stare nella natura e si sente in armonia con tutto ciò che è frutto della terra.

Se siete sotto pressione, il posto più adatto per ritrovare la pace interiore è quello fatto di natura incontaminata e silenzio. Corsi d’acqua, alberi, erba vi danno la sensazione di essere nel posto giusto. C’è però il rovescio della medaglia: questa armonia con la natura presuppone una costante introspezione che spesso porta a considerare gli aspetti le tue relazioni.

Hai scelto il n° 2:

Questo mandala indica persone con ottima capacità empatica con i coetanei. Se è il vostro preferito, vuol dire che rientrate nel gruppo di persone che amano immedesimarsi nei sentimenti degli altri. Una sensibilità estrema che vi rende anche inclini ad espressioni artistiche. Cercate quasi spontaneamente di dare loro supporto psicologico di dare con semplici parole un grande sostegno.

Siete persone che hanno una sostanziosa verve comunicativa. Difficilmente vi arrendete davanti agli ostacoli e, in genere, siete spinti a vedere il bicchiere mezzo pieno. La vostra estrema sensibilità spesso si tramuta in generosità, talvolta rivolta anche a persone che non la meritano.

Hai scelto il n° 3:

Siete persone molto particolari, non vi soffermate a tutto ciò che è superficiale. Preferite indagare, andare oltre. Scandagliate le anime, scavando nel profondo per capirne l’essenza. La vostra è una sottile capacità empatica che si manifesta, in maniera più massiccia, attraverso il subconscio. Se qualcuno che vi è vicino è attanagliato dai dubbi, dai pensieri, non esitate a offrigli una una spalla, uno spunto di riflessione oggettivo.

Se avete attorno persone emotivamente dipendenti, la vostra anima può prosciugarsi e finire per avere bisogno di isolarsi da tutto e tutti per ritrovare voi stessi.

Hai scelto il n° 4:

Siete sin troppo empatici. Spesso mettete in secondo piano voi stessi, per dare sostegno a chi vi circonda. Vi caricate fin troppo dei pesi dei problemi altrui, facendoli diventare vostri: il che vi danneggia fortemente.

Cercate spesso risposte a domande esistenziali che in realtà vi affollano la mente solo di ingombranti punti interrogativi piuttosto limitanti. Siete naturalmente predisposti a donare più di quello che avete. Cercate di dosare il vostro livello di empatia per evitare di danneggiare voi stessi.

Hai scelto il n° 5:

Siete empatici quando basta, ma avete un’energia che spesso vi porta all’esagerazione. Avete il dono di curare voi stessi, attraverso l’analisi e il rapporto con gli altri. Questa vostra intelligenza emotiva vi permette di ritrovare in quello che vi circonda energie e spunti di riflessione che sfuggono ai più.

Vi basta una prima occhiata in una stanza, per diventare consapevoli dei conflitti e delle preoccupazioni che aleggiano in quello spazio circoscritto. A volte anche solo la vostra presenza rende l’aria e l’atmosfera più fruibile e armonica. Date pace con uno sguardo.

Hai scelto il n° 6:

Questo mandala è quello che descrive le persone dotate di curare con le parole. Scavate in fondo nelle paure e nelle difficoltà degli altri, tanto che riuscite subito a trovare la chiave giusta per dare loro aiuto e confronto. Donare supporto a volte diventa prioritario e vi costringe a mettere da parte le vostre stesse esigenze.

Le vibrazioni positive che ricevete nel donare supporto vi consentono di raggiungere livelli sempre più alti di empatia, pertanto anche nella vita e nel lavoro. Siete persone che offrono supporto in tutto e per tutto senza pretendere nulla in cambio, ma che il destino spesso premia.

