Test psicologico, cosa vedi in questa immagine? La risposta rivela un lato nascosto della personalità

Guarda con attenzione l’immagine per pochi secondi, cosa noti subito? Scopri il tuo lato nascosto della personalità attraverso questo test psicologico.

Test psicologico sul carattere

Il termine personalità deriva dal latino è significa maschera, esso indica non tanto la persona in quanto portatrice di una maschera, ma quanto la persona con le sue più profonde caratteristiche e sfacettature.

La personalità rappresenta l’organizzazione interna dell’individuo essa è determinata dai sistemi psicologici che sono alla base del suo adattamento all’ambiente e dai diversi fattori, quali i sentimenti e i comportamenti, lo stile di adattamento alla realtà, i fattori educativi e socio-ambientale e socio-culturali.

Il seguente test prende spunto dalla psicologia della Gestal o psicologia della forma o delle rappresentazioni.

L’immagine che viene presentata è composta da più elementi, che sono difficili da percepire e cogliere tutti insieme e nello stesso lasso di tempo.

Per tale ragione ti viene chiesto di osservare l’immagine e di memorizzarla, qual è la prima cosa che noti in essa?

Beh se sei stato colpito da uno delle seguenti immagini, cosa aspetti, leggi la descrizione che più di tutte ti ha colpito e scopri qualcosa di più sulla tua personalità.

Quale immagine hai notato subito?

Albero

Se sei stato colpito dalla maestosità di quest’albero significa che sei una persona che si affida troppo alla logica e alla razionalità. Per quanto possa essere assolutamente positivo essere cognitivi e astuti e altrettanto negativo. E’ pur vero che i tratti della tua personalità ti contraddistinguono e ti rendono un leader fantastico.

Sei uno straordinario organizzatore e sei capace di gestire anche le situazioni più complesse della vita quotidiana. Lo stare con i piedi per terra a volte ti rallenta o frena nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Tutto ciò accade perchè sei ambizioso e sogni cose grandi. Ami il controllo delle situazioni anche se la tua carenza di spontaneità e può farti perdere occasioni uniche e irripetibili.

Essere ottimista ti aiuterebbe a realizzare i tuoi sogni, ad acquisire coraggio e ad affrontarle nel modo giusto, accettando anche le sfaccettature negative. Ti consiglio di prendere le cose cosi come vengono, imparando ad accettare te stesso e i tuoi limiti.

Gorilla

Se i tuoi occhi sono rimasti colpita dal Gorilla, richiamano una parte di te come cinica e giudicante, non sprechi mai il tuo tempo ed è per questo che sei ricco di impegni, ami conoscere gente nuova ed arricchirti di sapere e conoscenze su tutto ciò che ti circonda. Sei un pozzo di idee con capacità creative allucinanti, spalanchi tutte le porti e ancor oggi moltissime persone non riescono a capirti.

Questa caratteristica rappresenta il tuo punto di forza ma anche quello di debolezza. Impara a non imporre agli altri la tua personalità e rispetta idee e opinioni senza essere troppo invadente. A volte, puoi compromettere le tue relazioni interpersonali con il tuo comportamento invalidante. Sii pronto all’ascolto e alle opinioni altrui.

Tigre

Sei un felino d’eccellenza, dotato di forza e astuzia, carattere e fascino. La tua corazza spesso viene fraintesa e ti rendi poco simpatico agli sguardi altrui suscitando addirittura antipatia oppure finisci per ferire chi è dotato di una sensibilità maggiore.

Senza ombra di dubbio la tua determinazione è lodevole così come le tue doti sono ammirevoli. Possiedi una personalità unica e preziosa, sei focalizzato sui i tuoi obiettivi e passi subito all’azione quando vuoi raggiungere lo scopo prefissato.

Hai orecchie da mercante per consigli e pareri, soprattutto se hai già maturato le tue scelte. Non accetti consigli nemmeno dall’amico del cuore. Un consiglio pratico, impara ad ascoltare in particolar modo nelle scelte importanti della vita.

Pesci

Se sei stato colpito dall’immagini dei pesci, sei la calma fatta persona, non che la tua virtù e la tua forza. Non si può dire che sei una persona negativa o un vampiro di energia, anzi, sei la positività fatta persona. Un vero pesce lesso fin che non viene tradito o imbrogliato.

Non ami i conflitti soprattutto con le persone che ti stanno a cuore. Puoi facilmente cade in contrasto con gli altri o puoi facilmente non essere compreso a pieno suscitando grandi incomprensioni. E’ indispensabile che ti ami e che tu abbia più fiducia in te stesso per vivere sereno e felice.

