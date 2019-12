Test psicologico: i numeri nascosti svelano possibili disturbi di personalità di cui soffri

Nel test psicologico che ti proponiamo ogni numero indica un possiile disturbo di personalità, ma riuscirai a vederne per primo solo uno. Scopri quale!

Un test psicologico è molto utile e può aiutarci in maniera divertente e mai troppo seriosa ad analizzare la nostra mente e la nostra personalità. Proprio attraverso i numeri nascosti nelle immagini potrai scoprire quale tipo di disturbo di personalità emerge dalla tua scelta. Allora scegli d’istinto e gioca con noi!

Un test psicologico può svelare la personalità?

La psicologia e la neuropsichiatria stesse hanno capito la grande importanza dei processi psicologici nella genesi dei disturbi psichici.

Ma la mente può essere anche una grande risorsa per la guarigione fisica e spirituale.

Dunque non stupisce che sia in campo medico che a livello di interesse più “giocoso” sia piacevole esplorare le caratteristiche nascoste della nostra personalità.

Dunque se sei curioso prova a fare questo test psicologico con i numeri nascosti e scopri di quale possibile disturbo della personalità ti parla.

Ovviamente nessun test su internet vuole sostituirsi ad una diagnosi medica ma serve solo come strumento leggero per conoscersi un po’ meglio.

Quale numero vedi per primo?

Osserva i cerchi colorati e cerca di vedere il numero all’interno: leggi il profilo che corrisponde al primo che vedi!

Cerchio 1

Nel primo cerchio è nascosto il numero 25 sei una persona che vive di ansia e stress quotidiani. Ogni cosa ti provoca pensieri negativi e anticipi le conseguenze negative anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Impara a rilassarti e a lasciare andare gli eventi secondo natura.

Cerchio 2

Se ti ha attirato il numero 29 non sei una persona che eccelle i campo intellettivo. Non ti piacciono le attività concettuali e hai faticato molto a livello scolastico. Sei anche permaloso e non vuoi che ti facciano notare i tuoi sbagli ma se ti applicassi di più potresti sviluppare il tuo Q.I.

Cerchio 3

Se hai notato prima di tutti il numero 45 sei una persona che tende agli eccessi fisici e morali e non ama prendersi troppa cura di sé. Attento perché potresti rischiare di pagare in seguito le conseguenze, fai più attenzione ad alimentazione e stile di vita.

Cerchio 4

Chi ha vito per primo il numero 56 potrebbe avere una tendenza ad un comportamento violento ed irascibile. Ti infiammi troppo facilmente anche per sciocchezze e dovresti imparare a tenere a freno i tuoi bollenti spiriti!

Cerchio 5

Nel cerchio numero 5 non c’è nessun numero ed è creato ingannevole appositamente. Se hai creduto di vedere qualcosa forse sei una persona che tende troppo all’immaginazione ed ha una visione a volte distorta della realtà

Cerchio 6

L’ultimo cerchio nasconde il numero 8 e potrebbe rivelare una tendenza alla schizofrenia e spesso ti senti in una bolla da cui non riesci ad emergere mentre gli altri a tuo parere vogliono solo attaccarti e criticarti.

Ti è piaciuto questo test? Seguici ancora per scoprire tante altre caratteristiche della tua personalità!