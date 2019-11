Test personalità: il Fiore che più ti piace rivela quanto sei Narcisista e attento a come ti vedono gli altri

Quanto sei narcisista? Scegli uno dei fiorellini, il risultato rivela che rapporto hai con la tua immagine. Pronto a scoprirlo?

A volte si dice che prima di riuscire ad amare gli altri, è necessario amare se stessi. Ma quale è la differenza tra l’amarsi ed essere narcisisti?

Chi è il narcisista? Come è noto, è colui che sviluppa una vera e propria ossessione nei confronti della propria immagine. E tu che relazione hai con la tua immagine?

Scoprilo scegliendo uno dei sei fiorellini, la scelta rivelerà se la tua autostima è o meno di tipo narcisistico (n.b: in questo contesto il termine narcisistico è inteso in senso comune e non riferito al disturbo della personalità)

Fiorellino numero 1

Sei hai scelto il fiore numero 1, la parola narcisista è proprio una di quelle che non ti appartiene. Al contrario sei una persona che sa mettersi in discussione e accetta le critiche degli altri purchè siano costruttive. Ami prenderti cura di chi ti sta intorno, e sei una persona empatica e che ama ascoltare e dare buoni consigli.

Fiorellino numero 2

Se hai scelto il fiore numero 2, sei una persona dal cosiddetto ‘narcisismo sano’, ovvero che ha ‘amor proprio’ e coscienza del proprio essere. Ti piaci in tutte le tue sfumature e ami stare al centro dell’attenzione.

Fiorellino numero 3

Se hai scelto il fiore numero 3 sei una persona coscienziosa e intelligente. Sei consapevole delle tue grandi doti ma anche dei tuoi profondi limiti. Non ami ostentare le tue abilità, ma fai in modo di dimostrarle agli altri praticamente in modo che possano apprezzarle in tutta la loro essenza.

Fiorellino numero 4

Se hai scelto il fiore numero 4 sei un narcisista. Sei profondamente innamorato di te stesso e non riesci a guardare al di là del tuo naso. Sei talmente preso da te stesso che sei incapace di dedicarti agli altri. Le uniche persone di cui ti circondi sono quelle in grado di poter soddisfare il tuo ego.

Fiorellino numero 5

Se hai scelto il fiore numero 5, sei una di quelle persone che molti definirebbero ‘acqua e sapone’. Quelle persone d’altri tempi, profondamente umili. Rispetti te stesso e hai una buona autostima, ciò nonostante non ritieni di essere al centro dell’universo.

Fiorellino numero 6

Sei hai scelto il fiore numero 6, sei una persona che presenta qualche tratto narcisistico. Ovvero, pensi di fare sempre la cosa giusta e che tutto debba seguire la tua scuola di pensiero. Ciò nonostante sai essere un ottimo amico, sei generoso, disponibile e sensibile.