Test Psicologico: cosa vedi nell’immagine rivela la vera natura della tua anima

Cosa hai visto nell’immagine? La prima figura che ti balzerà agli occhi rivelerà la tua personalità nascosta. Pronto per iniziare?

Si dice che ‘il mondo è bello perchè è vario’, ognuno ha il proprio carattere, la propria personalità, i propri pregi e i propri difetti. Ma se vi dicessimo che ci sono lati della nostra personalità nascosti o di cui certe volte non riusciamo a vedere se non attraverso gli occhi degli altri?

Per scoprire il vostro lato nascosto, guardate con attenzione l’immagine proposta. La prima su cui vi concentrerete vi darà la risposta che stavate cercando.

Qual’è la prima figura che vedete nell’immagine di seguito? (il test continua dopo l’immagine)

1 – Il volto di una donna anziana

Se la prima immagine che ha catturato la vostra attenzione è il volto di una donna anziana, la vostra personalità nascosta è curiosa, creativa e sempre ottimista anche nelle situazioni più disperate. Sapete cogliere il buono in ogni ogni cosa, anche quando tutto sembra sfuggirvi dalle mani.

2 – Una donna seduta

Se avete notato per prima la donna seduta, empatia e sensibilità sono gli elementi nascosti della vostra personalità. Odiate le ingiustizie e vi dedicate anima e corpo per le persone a cui tenete, che facciano parte della cerchia familiare o delle amicizie. Ciò nonostante non siete sempre ricambiati, anzi spesso quelle persone per cui vi prodigate vi deludono e spezzano il cuore. Anche se all’apparenza sembrate deboli, siete la categoria di persone più forti nell’animo, in grado di prendere sagge decisioni.

3 – Una donna impressa sugli scogli

Se avete visto la donna impressa sugli scogli nell’angolo della foto, ciò denota una profonda insicurezza, soprattutto quando vi allontanate dal cerchio protettivo. Siete diffidenti nei confronti degli altri, forse perché troppe persone vi hanno deluso approfittato della vostra generosità. Quando però abbassate le difese, concedete il vostro cuore a 360° dimostrando dimostrando di essere amici sinceri e leali.

4 – Una cascata

Se infine, ciò che vi è balzata all’occhio è una scrosciante cascata, siete persone equilibrate e con uno grande spirito di adattamento nei confronti degli eventi che la vita vi mette di fronte. Siete dinamici, odiate la monotonia e amate conoscere posti nuovi, scoprire nuovi orizzonti e viaggiare come spiriti liberi nell’aria.