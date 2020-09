TEST psicologico: cosa cerchi davvero? Scegli un’immagine e scoprirai molto su di te

Cosa ti manca per essere veramente felice? Il sole può indicare la strada giusta per trovare quello che stai cercando

“Il sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci si mette in cammino.

(Jean Giono)”. La luce dei raggi solari provocano una piacevole sensazione quando si ha la certezza della strada che si intende intraprendere per raggiungere i nostri obiettivi e assaporare la serenità.

Cosa cerchi per essere felice

Ti sei mai chiesto cosa cerchi nella vita? Dunque, la prima cosa che occorre fare è fissare con attenzione l’immagine in evidenza e rispondere d’istinto alla seguente domanda. Quale delle rappresentazioni ha catturato immediatamente la tua attenzione? Di seguito i profili corrispondenti:

1. Emotività

Se la prima immagine ha catturato la tua attenzione, può significare che sei una persona molto emotiva. Ciò è simboleggiato dai cavalli che coprono il sole che rappresentano il tuo animo sensibile e passionale.

Inoltre, ciò denota che dai maggiore importanza alla sfera non razionale e dunque la strada che intendi percorrere è quella verso la piena realizzazione di te stesso.

2. L’affetto di una vita

Se il tuo sguardo è stato catturato dall’altalena, questo significa che sei una persona che mette al primo posto l’amore e gli affetti più cari.

Sei malinconica e riflessiva ma quello di cui hai bisogno per essere felice e riempire la tua vita è il bene delle persone che ti circondano.

3. La verità nella libertà

Il gabbiano simboleggia la libertà. Dunque, sei una persona che ama godersi i propri spazi e dai poco importanza ai giudizi delle persone sulle scelte che fai.

La cosa che conta è vivere intensamente ogni attimo della vita quotidiana cercando di non lasciarsi affliggere dai piccoli problemi e dalle responsabilità.

4. La rinascita dietro l’angolo

La conchiglia è simbolo della rinascita e della vita. Hai dovuto affrontare momenti davvero difficili ma ne sei sempre uscito a testa alta grazie alla tua forza e determinazione.

In questo momento della tua vita avverti l’esigenza di apportare cambiamenti decisivi e soprattutto rinascere.

5. L’entusiasmo per le novità

Nella quinta figura, è rappresentato un uomo al tramonto. Questo simboleggia lo stupore dinnanzi alla straordinarietà della vita.

Ci sono dei cambiamenti che hanno rivoluzionato positivamente la tua vita e questo è il momento giusto per tuffarsi in nuove avventure e assaporare finalmente la felicità, dopo un lungo periodo stressante dal punto di vista emotivo.

6. Conosci te stesso

Nell’ultima figura, è rappresentato un albero che generalmente simboleggia l’io. E’ un periodo importante per te in quanto stai cercando di impegnarti al massimo per raggiungere brillantemente ogni tuo obiettivo.

Avverti l’esigenza di mettere le tue radici in qualcosa che ti faccia sentire bene davvero. Non mollare perché la felicità è li che ti aspetta.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento, non hanno alcuna valenza scientifica.