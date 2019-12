Test psicologico: l’animale che vedi subito svela la debolezza che condiziona la tua quotidianità

Le caratteristiche della personalità umana si possono ritrovare nelle varie tipologie di animali. Prova questo test psicologico per scoprire a chi assomigli!

L’illusione ottica che ti mostriamo in questo test psicologico nasconde alcune immagini di animali: quello che riesci a vedere svela la tua vera personalità!

Animali come specchio dell’anima nel test psicologico

Le comunità antiche hanno da sempre identificato negli animali dei simboli archetipici della personalità umana.

Gli animali possiedono infatti alcune caratteristiche che ci accomunano a loro ed ecco perché gli studiosi della mente utilizzano nei test psicologici le immagini di animali.

Se sei dunque curioso di scoprire quale sia la tua vera personalità corri a fare il test!

Quale animale riesci a vedere?

Come puoi vedere dall’immagine allegata, il tuo non facile compito è quello di indicare quale immagine di animale riesci a vedere e poi scoprire cosa svela su di te!

1- Koala

Se hai visto il koala sei un persona dolce e amabile con tutti. Se sempre pronta a dimostrazioni d’affetto anche se sei timida e schiva. Ami essere conquistato e con chi ti conosce bene ti sai sciogliere e non lo lasci più!

2- Giraffa

Sei una persona umile e modesta. Ami le cose semplici nche se non perdi la voglia di sognare di arrivare alle stelle mantenendo sempre i piedi per terra. Sei un grande pensatore e amico sincero.

3- Elefante

Sei un gran sognatore ed i tuoi sogni sono sempre molto elevati. Non ti accontenti facilmente ma ti impegni fino allo stremo per raggiungere i tuoi obiettivi, le persone apprezzano la tua forza e la tua costanza.

4- Papera

Sei una persona apparentemente tranquilla e serena ma hai sempre una grande agitazione interiore che ti fa essere sempre insoddisfatto delle cose e delle persone che hai accanto. Pochi conoscono i tuoi veri pensieri.

5- Gatto

Sei una persona indipendente e molto curiosa. Non ti lasci trarre in inganno facilmente ma allo stesso tempo sai convincere gli altri con delle “bugie bianche” per il loro bene. Sei affettuoso a tuo modo, ami il mistero e le novità.

6- Gufo

Sei una persona tranquilla ma determinata. Non agisci mai d’impulso ma ti prendi il tempo di progettare nei minimi particolari le cose, sei empatico e dunque riesci a vedere attraverso il velo delle bugie per scoprire chi ti inganna!

7- Maiale

Se hai visto il maiale sei una persona intelligente, astuta e molto adattabile. Grazie alla tua capacità di adattamento ed alla tua astuzia riesci a portare gli altri a fare ciò che vuoi. Appari molto mansueto ma in realtà sei combattivo.

8- L’Orso

Sei una persona concreta, dolce e mansueta ma molto protettiva verso chi ama. Se infatti senti minacciato qualcuno della tua famiglia diventi molto pericoloso e la tua forza incontenibile allora può spaventare. Impara a non farti provocare.

Se ti è piaciuto il test continua a seguirci per scoprire altri lati della tua personalità!