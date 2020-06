TEST: come dormi? La posizione che assumi durante il sonno svela cosa ti manca

TEST: come dormi? La posizione che assumi durante il sonno svela cosa...

Test personalità: qual è la posizione che assumi quando dormi? Scopri molto di più su di te

Molti dei nostri gesti sono spontanei e possono fornire importanti informazioni sul nostro modo di essere. Analizzare il linguaggio del corpo può rivelare tratti fondamentali della nostra personalità. Con questo semplice test può scoprire molto di più su di te in base alla posizione che sei solito assumere mentre dormi.

Dimmi come dormi e ti dirò chi sei

Osserva attentamente la figura e rispondi al seguente quesito. Qual è la posizione che assumi mentre dormi? Di seguito, i corrispondenti profili:

1. A pancia in su

Se sei solito dormire a pancia in su, significa che sei una persona che fa fatica a chiudere con il passato. Non riesci a lasciarti andare e questo, a volte, ti impedisce di vivere nuove esperienze. Il passato è importante ma non deve impedirti di vivere il tuo presente perché la felicità è dietro l’angolo.

2. Posizione Fetale

Se sei solito dormire in posizione fetale, significa che sei una persona che ha energia da vendere. Il tuo entusiasmo e la tua voglia di fare contagiano tutti e sei in grado regalare un sorriso a chi ti circonda, sempre. Sei costantemente proiettato verso il futuro ma attenzione a non trascurare il tuo presente.

3. A pancia in giù

Se sei solito dormire a pancia in giù, significa che sei una persona gentile e cordiale con tutti. Non passi mai inosservata perché sai catturare tutti con il tuo carisma e la tua simpatia. I tuoi amici non possono fare a meno di te perché la tua spensieratezza rende leggero ogni momento.

4. L’abbraccio

Infine, se dormi assumendo la posizione dell’abbraccio, significa che sei una persona leale e sincera, tendi facilmente a fidarti delle altre persone. Hai un grande cuore e non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutare i tuoi amici.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

Quale è il tuo problema principale? Scoprilo adesso!

Test psicologico: il primo animale che vedi nell’immagine rivela il tuo più grande problema