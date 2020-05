Test: il gatto che più ti attira svela di cosa ha bisogno la vita di coppia

Test personalità: scegli uno dei gatti nella figura che segue e scopri di cosa hai bisogno nella vita di coppia

La scelta degli animali domestici che ci accompagnano lungo il percorso della nostra vita è legata al tipo di amore di cui abbiamo bisogno per essere veramente felici. Con questo semplice test puoi scoprire molto sulla tua relazione. Se sei single, invece, cosa cerchi nella persona che vuoi al tuo fianco.

Scegli un gattino

Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scopri cosa dice sulla tua relazione o sulla persona che desideri al tuo fianco. Scegli uno dei gattini, di seguito i risultati:

1. Avventura

Se hai scelto il gatto nero sei una persona che non ti importa cosa dicono gli altri e sei tutt’altro che superstiziosa. Pertanto, sei alla ricerca di una persona con la quale puoi vivere nuove avventure: qualcuno con cui fare un viaggio in luoghi esotici o semplicemente condividere una vita che non è monotona.

2. Fedeltà

Se hai scelto il gatto persiano, sei una persona gentile, a cui piace avere una vita calma ed equilibrata. Cosa ti aspetti dalla vita di coppia? La sincerità, perché credi sia alla base di ogni rapporto. Cerchi una persona che è in grado di dimostrare il suo amore in ogni momento e di dare le attenzioni che ti meriti.

3. Sensibilità

Se hai scelto il terzo gatto, significa che sei una persona empatica e rispettosa. Per questo motivo, cerchi qualcuno molto simile a te: insomma un eterno romantico. Qualcuno con cui condividere ogni cosa della vita.

4. Libertà

Se hai scelto l’ultimo gatto, significa che sei una persona con una forte personalità. Nella vita, sei indipendente e per questo motivo cerchi qualcuno non invada i tuoi spazi. Sei uno di quelli che può stare tranquillamente da solo e decidi di stare con qualcuno solo quando sei sicuro di essere la persona giusta.

N.B: Le valutazioni hanno un carattere di intrattenimento.

