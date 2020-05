TEST: qual è la forma del tuo pollice? Rivela il tuo pregio più invidiato

Test personalità: scopri aspetti interessanti sul tuo modo di essere in base alla forma del pollice

Le parti del nostro corpo possono rivelare caratteristiche nascoste della nostra personalità. Nonostante possa sembrare strano, anche la forma del pollice può fornire informazioni interessanti i sul nostro modo di essere. Sei curioso? Inizia questo semplice test!

La forma del pollice

Secondo il principio della morfopsicologia studiare la forma del corpo e del viso può fornire informazioni utili sulla nostra personalità. Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e rispondi al seguente quesito: qual è la forma del tuo pollice? Di seguito le soluzioni:

1. Metà superiore più grande della metà inferiore

Se il tuo pollice corrisponde al primo nell’immagine, significa che sei una persona determinata e ambiziosa. Combatti con tutta te stessa per realizzare i tuoi sogni e, anche se qualcosa non va come programmato, non ti lasci sopraffare dalla tristezza perché sei consapevole di aver dato sempre il meglio di te. Non mollare mai!

2. Metà inferiore più grande della metà superiore

Se il tuo pollice è caratterizzato dalla metà inferiore più grande di quella superiore, significa che sei una persona razionale e con i piedi a terra. Quando è giunto il momento di lanciarti in nuove sfide non ti tiri mai indietro ma cerchi di affrontare ogni singola situazione con una grande grinta!

3. Entrambe le metà della stessa dimensione

Se entrambe le metà sono della medesima dimensione, significa che sei una persona sensibile ed emotiva. Cerchi di trovare il bene in ogni cosa e se le persone in passato ti hanno ferita non rinunci a dare loro una seconda possibilità ma devono faticare molto per conquistare nuovamente la tua fiducia.

4. Pollice flessibile

Se il tuo pollice è flessibile, significa che sei una persona in gamba ed in grado di adattarsi ad ogni situazione. Darwin diceva: ‘Non è il più forte, né il più intelligente che sopravvive. Ma chi risponde meglio al cambiamento.’. Hai una dote rara!

5. Pollice rigido

Infine, se il tuo pollice è rigido significa che sei una persona testarda con grandi doti di leader. Questo ti permette sempre di raggiungere brillantemente i tuoi obiettivi. Sei, inoltre, un tipo sincero e leale, caratteristiche molto apprezzate dalla persone che ti sono vicino.

N. B: Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.

