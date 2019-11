Test personalità: la forma del tuo naso rivela il pregio che più colpisce gli altri

Hai un naso lungo, storto, ossuto, stretto, corto o stretto? La forma del tuo naso rivela il lato nascosto della tua personalità. Pronto a scoprirlo?

La forma del tuo naso può dire molto sulla tua personalità. Sei pronto a scoprirlo? Basterà guardarti allo specchio e osservare l’immagine qui sovra impressione.

Individua nell’illustrazione quello che più si avvicina al tuo e corri a scoprire il tuo profilo:

Naso numero 1, lungo:

Se hai il naso lungo sei una persona perspicace ed intelligente. Sei analitico e pragmatico. Non ami esternare le tue emozioni e sei riservato nelle tue faccende personali. hai paura che gli altri possano ferirti, e allora preferisci nascondere le tue emozioni per proteggerti.

Naso numero 2, corto:

Se hai il naso corto sei una persona estremamente empatica. Sei un compagno e amico leale, ma se ferito nel profondo chiudi ogni porta e difficilmente torni indietro. Sei dolce e generoso, e hai la capacità di donarti agli altri. Sei un buon ascoltatore e dai ottimi consigli per questo chi ti è vicino si fida ciecamente di te.

Naso numero 3, sottile e ossuto:

Se hai il naso sottile e ossuto sei una persona scostante nelle cose, e riesci spesso con difficoltà a raggiungere i tuoi obiettivi proprio perché ti lasci prendere da altro e non riesci a concentrarti. Usi il tuo orgoglio per nascondere i tuoi sentimenti e fragilità e non ascolti nessuno, perché spesso tendi a far prevalere il lato superbo del tuo carattere.

Naso numero 4, adunco:

Se hai il naso adunco sei una persona estremamente ambiziosa, e lavori sodo per raggiungere i tuoi obiettivi. Sei altamente testardo e non ami essere contraddetto soprattutto quando si tratta di te. Spesso non risulti molto amichevole, perchè sei impulsivo e tendi ad alzare subito la voce, non tutti però riescono a comprendere che dietro quei vocioni alti si nasconde una persona anche sensibile.

Naso numero 5, stretto:

Se hai il naso stretto, coraggio è il tuo secondo nome. Hai molta fiducia in te stesso e combatti per ciò che ti spetta o che meriti. Sei leale, ottimista e sincero, tre ingredienti che ti rendono un ottimo partner. Infondi fiducia a chi ti circonda.

Naso numero 6, sottile:

Se hai un naso sottile, sei una persona piuttosto egocentrica e arrogante. Inoltre sei orgoglioso e saccente ingredienti che minano ai tuoi rapporti sociali, e ti allontanano dagli altri. Profondamente ambizioso hai sete di potere e successo. Infine non ti curi del giudizio altrui, ne scalfisce questo in qualche modo la tua sensibilità.