Qual è il colore dei tuoi occhi? La risposta rivela il lato nascosto della tua personalità!

Un test della personalità che ti rivela un lato nascosto – non ancora emerso.

Test personalità con il colore degli occhi

Lo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università del Queensland e dall’Università del Nuovo Galles del Sud, ha scoperto che il colore dell’iride risulta essere un indicatore di quanto sia piacevole o spiacevole un individuo.

Lo studio ha portato risultati non indifferenti, ed è emerso che i nordeuropei con gli occhi più chiari sono meno simpatici ma si caratterizzano per il loro egocentrismo e per la loro personalità irruente soprattutto con il gruppo dei pari.

Un ulteriore studio è stato condotto dagli scienziati dell’Università di Orebro in Svezia, la cosa che ha stupito tutti è stata che i solchi e le cavità dell’iride, rivelano se siamo persone molto affettuose oppure nevrotiche ed impulsive.

I ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine hanno scoperto che le donne con gli occhi più chiari hanno una soglia del dolore molto alta, riescono a gestire l’emozioni sia positive che negative con molto successo, così come l’ansia e i pensieri negativi.

Qual è il colore dei tuoi occhi?

Questo test della personalità rivela il tuo lato nascosto che emerge proprio dal colore dei tuoi occhi. Sei pronto? Corri a leggere il risultato!

Hai gli occhi neri/marrone scuro?

Una persona rara di fatto, non è facile trovare uno sguardo così forte e intenso con due occhi magnetici che sembrano quasi neri. Leader di te stesso, spicchi per le tue doti e la tua personalità travolgente.

Ami lo sport, e soprattutto metterti in gioco. Il tennis potrebbe essere uno degli sport più indicati. Spigliata ed attiva nelle attività pratiche e formali, non manchi di melanina ed intelligenza.

Hai gli occhi marroni?

Un colore predominante soprattutto in occidente, ma secondo gli scienziati questo colore marca la grande affidabilità e lealtà. Non sei affatto ingenuo e remissivo, al momento giusto affili le unghie e ti fai valere, anche nelle situazioni più difficili.

Hai gli occhi azzurri?

Lo sguardo che rapisce gli uomini e strega le donne, gli occhi azzurri sono gli occhi dell’eccellenza.

Hai una personalità forte e presente in tutto ciò che fai, quasi infallibile per l’impegno e la costanza che ci metti. C’è chi dice che potresti avere una personalità egocentrica e chi invece ti definisce una persona molto insicura, che tende a mettersi una maschera per nascondersi. La scienza però conferma che sei un protagonista nato per stare sul palcoscenico e ammaliare tutti quanti.

Hai gli occhi grigi?

Le persone con gli occhi grigi sono molto rare e un colore del genere non può che identificare una persona molto particolare.

Potresti essere definito come l’antitesi dei gemelli, per la doppia personalità: presenti e assenti con cambiamenti repentini dell’umore e a volte lunatici.

Di fatto rappresentano una personalità che esige una vittoria ma senza troppi impegni. Non sembrerebbe, ma sei anche molto diffidente e riesci ad amare in maniera incondizionata.

Hai gli occhi color nocciola?

Gli occhi color nocciola – belli e particolari. si distinguono dalla massa per la luce che emettono, ma in paricolar modo perchè sono enigmatici.

Se hai questa particolarità, sei una persona estremamente vivace e creativa che non ama le critiche e vuole fare tutto da sé.

Occhi verdi

Gli occhi verdi incantano e nella storia sono sempre stati i più misteriosi e amati. Tu sei simpatico, allegro e conquisti tutti con o senza parole.

Il tuo magnetismo rende ogni tua azione imprevedibile e ami l’avventura, quella che fa salire l’adrenalina. Difetti? A volte dovresti ascoltare anche gli altri.

