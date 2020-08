TEST: la figura che vedi svela di cosa hai bisogno per essere felice

L’obiettivo di ognuno di noi è quello di tendere verso la felicità per soddisfare ogni nostro desiderio. Qual è il tuo?

I test visivi hanno l’obiettivo di fare luce sui tratti distintivi del nostro carattere. Un stessa immagine può scatenare reazioni diverse ed è interessante analizzarle per poter determinare cosa ci rende diversi rispetto agli altri.

In questo caso, occorre osservare con attenzione la figura in evidenza e, senza pensarci troppo, dire quale animale hai notato per primo.

Il cigno o scoiattolo

Conoscere noi stessi è importante per affrontare meglio la quotidianità ed essere consapevoli dei nostri limiti. Questo test visivo si propone, senza alcuna valenza scientifica, di definire cosa ci rende così speciali agli occhi degli altri.

Le possibili risposte sono due: il cigno e lo scoiattolo. Tu cosa hai visto per primo? La risposta può fornirti informazioni importanti sul desiderio che intendiamo esaudire. Di seguito, i profili corrispondenti:

Il Cigno

Il cigno è un animale che si contraddistingue per la sua eleganza. Questo significa che sei una persona che non passa mai inosservata perché hai stile da vendere. Inoltre, non ami illuderti e sei realista: ogni cosa segue una sua logica. Sei pragmatica ed intelligente: questo ti permette di affrontare ogni situazione senza troppe preoccupazioni. Un consiglio? Prova ad essere meno razionale in una relazione e lasciati trasportare dalle emozioni.

Il tuo desiderio è vivere sempre a colori e regalare sorrisi alle persone che fanno parte della tua vita.

Lo scoiattolo

Se la tua attenzione è stata catturata dallo scoiattolo, significa che sei una persona determinata e forte. Non importa quanto sia lunga la strada per raggiungere gli obiettivi, ti rimbocchi le maniche e dai sempre il meglio di te.

Gli ostacoli non ti spaventano perché pensi siano necessari per favorire la crescita personale. In amore, ti piace essere corteggiato e difficilmente dimostri i tuoi sentimenti. Un consiglio? Lasciati andare alla felicità. Il tuo desiderio, in questo momento, è realizzarti ed essere indipendente, non mollare sei sulla strada giusta.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento.