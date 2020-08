TEST: Cosa vedi in questa figura? Rivela come sei nel profondo

Qual è la tua reazione dinnanzi alla figura proposta? La prima cosa che noti svela le tue caratteristiche più descrittive

Guardiamo tutti al mondo attraverso occhi diversi, ed è questo che ci rende speciali, unici.

Il test psicologico che vi proponiamo oggi analizza la reazione dinnanzi all’immagine proposta per definire, in modo divertente, le caratteristiche che descrivono al meglio la nostra personalità.

Le caratteriste descrittive di ognuno di noi

In rete è consuetudine leggere test che hanno lo scopo di far luce sui tratti distintivi della nostra personalità. Quello di oggi è un test percettivo in quanto si basa sull’idea che una stessa realtà può essere ‘percepita‘ in modo diverso ed è questo che riflette le caratteristiche per descrivere al meglio ognuno di noi.

La prima cosa da fare è osservare attentamente l’immagine proposta e chiedersi qual è la prima cosa che ha catturato la nostra attenzione. Di seguito, i profili corrispondenti:

1. Il volto di un uomo con gli occhi chiusi

L’uomo con gli occhi chiusi corrisponde ad una personalità razionale ed analitica. Si tratta di soggetti che assumono le decisioni analizzando nei minimi dettagli ogni situazione per evitare di commettere errori. Preferiscono seguire il proprio istinto e non importa se si tratta di una decisione importante o meno.

Necessitano di tempo e, spesso, questo è un aspetto positivo per avere ben chiara la strada che intendono intraprendere.

2. Molte mani interconnesse

L’insieme di mani interconnesse corrisponde ad un tipo di personalità emotiva e sensibile. Si tratta di soggetti che amano trascorrere del tempo insieme alla famiglia e gli amici più cari e necessitano delle loro attenzioni per sentirsi al sicuro.

Se non sentono il loro calore, rischiano di sentirsi solo e questo può influenzare negativamente l’autostima e le decisioni che intendono prendere. Non passano mai inosservati perché sono persone generose che farebbero di tutto per aiutare il prossimo ma non amano affatto che qualcuno le prenda in giro.