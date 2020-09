TEST: quanti lupi vedi? In pochissimi riescono a scovarne più di 3 tra le pecore

TEST: quanti lupi vedi? In pochissimi riescono a scovarne più di 3...

Il lupo c’è ma non si vede. Solo i più intelligenti riescono ad individuare il maggior numero di lupi in pochi secondi. Mettiti alla prova!

Bisogna sempre mettere alla prova la nostra intelligenza e i quiz possono fare al caso nostro. Per questo motivo, c’è un test della personalità molto particolare che coinvolge lupi e pecore.

Attraverso un’immagine ben precisa, bisogna riuscire a identificare i lupi che sono travestiti da pecorelle.

Ci riuscite? Se vi incuriosisce, allora non vi resta che cimentarvi in questo test visivo che vi rivelerà tra quali valori oscillerà il vostro quoziente intellettivo.

Test visivo lupi e pecore: quanto sei intelligente?

Per prima cosa, dovete guardare bene l’immagine proposta dal test.

In essa, infatti, sono nascosti dei lupi travestiti da pecorelle. Riuscite a vederli? Sono sei in tutto. Riuscite a vederli nella foto in soli 60 secondi?

Un minuto basterà per scovarli tutti? Un test che permette – dunque – di allenare la mente ed essere sempre attivi sul piano mentale.

Test visivo: quanti lupi hai trovato nell’immagine?

Vi sveliamo di seguito che tipo di intelligenza avete in base ai lupi che avete trovato nell’immagine proposta.

Da 1 a 3 lupi: in questo caso, il vostro quoziente intellettivo oscilla tra i 90 ai 100. Potreste impegnarvi di più nelle cose, avete un’intelligenza che rientra nella norma.

Dai 4 a 5 lupi: il vostro quoziente intellettivo oscilla da 100 ai 110. Siete molto intelligenti e bisogna prestarvi attenzione.

Tutti e 6 i lupi presenti nell’immagine: se siete stati capaci di rintracciare tutti e sei i lupi nascosti all’interno della foto, siete delle persone geniali!

Il vostro quoziente intellettivo è sopra la norma e oscilla dai 110 ai 125, pertanto la vostra intelligenza è molto elevata e degna di nota.

Il test, certamente, ha lo scopo di far scaturire creatività e curiosità nei confronti di immagini che stimolano l’attività intellettiva, al fine di renderci più attenti e analitici nei confronti della realtà che ci circonda.

E voi, che livello di quoziente intellettivo avete raggiunto sottoponendovi al test?

