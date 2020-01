Cosa vedi per primo svela cosa ti rende speciale agli occhi degli altri: un test semplice e veloce

Sei curioso di scoprire proprio tutto su di te? Puoi scoprire la tua vera personalità attraverso questo test psicologico della macchia misteriosa

La personalità non è sempre chiara e definita ma alcuni lati caratteriali possono emergere grazie ad alcuni test come quello psicologico che ti proponiamo oggi. Dovrai solamente indicare quale immagine vedi nella macchia di inchiostro e leggere cosa svela di te!

Una macchia di inchiostro per il test psicologico

Anche chi non è esperto o appassionato di psicologia avrà almeno una volta nella sua vita sentito parlare dei test di Rorschach.

Cosa sono? Questi test sono stati teorizzati ed utilizzati in ambito

psichiatrico per diagnosticare alcuni tipi di disturbi della personalità.

Senza tale intento, che spetta ai professionisti del settore, possono essere usati in maniera ludica per esplorare alcune caratteristiche del nostro subconscio. Quindi se sei curioso corri a fare il test!



Quale figura vedi per prima?

Sei curioso di sapere che tipo di persona sei e che personalità manifesti? Indica quale figura hai visto per prima nell’immagine e scopri cosa emerge di te!

1- Farfalla

Se hai notato per prima cosa la farfalla sei una persona che ama la spontaneità e la libertà. Sei curioso di tutto ciò che ti circonda e non ami avere responsabilità. Cerca di porre le radici da qualche parte per apprezzare anche il lato quotidiano dei rapporti con le persone.

2- Fiore

Se hai notato un fiore vuol dire che sei una persona molto emotiva e sensibile. Ti commuovi facilmente e ti appassioni alle cause umanitarie. L’amore per te è tutto e potresti avere voglia di un percorso spirituale più elevato. Valuta anche in maniera razionale le situazioni per non correre rischi inutili.

3- Faccia

Se hai visto un volto la tua personalità ruota intorno all’onestà ed alla chiarezza. Sei un persona determinata e sicura di sé e non temi di esporti nelle situazioni. Cerca ogni tanto di non prendere tutto di petto ma valuta anche le opinioni altrui.

4- Figura danzante

Hai visto la figura umana che balla? Sei un sognatore e non ti accontenti mai di ciò che hai ma vorresti sempre sperimentare nuove cose. Sei impulsivo ed a volte ingenuo e ti feriscono le opinioni altrui. Cerca di avere maggiore autostima e circondati di persone che t fanno stare bene.

