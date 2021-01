Uccisa da un terribile incidente poche ore fa: Uomini e donne in lutto

Uccisa da un terribile incidente poche ore fa: Uomini e donne in...

Un bruttissimo incidente ha ucciso una giovane vita: la tragica notizia sta facendo il giro del web: Uomini e donne è in lutto.

Una vera e propria tragedia a Uomini e donne: lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si tinge di nero.

È stato un terribile incidente quello che ha sconvolto la vita di una ex concorrente del programma Annabella Prisco, dama molto bella che ha partecipato allo show non molto tempo fa.

La corteggiatrice uccisa da un terribile incidente

Il tragico incidente è avvenuto ad Avellino: a farne le spese una ex protagonista di Uomini e donne, Annabella Prisco.

Il Messaggero racconta che a bordo della Smart della Dama, ex corteggiatrice del cavaliere Riccardo Guarnieri, viaggiava la sorella di appena 17 anni, morta sul colpo a causa del terribile schianto che ha coinvolto senza ulteriori tragiche conseguenze anche altre autovetture.

La notizia ha straziato lo staff, gli autori e le dame e i cavalieri che hanno avuto la possibilità di conoscere e apprezzare la dama.



Ovviamente è stato immediato l’intervento della Polizia sul luogo dell’incidente. Annabella ha conquistato tutti nel noto programma, oltre che per la evidente bellezza per la pacatezza e la gentilezza nei modi.

Con Riccardo Guarnieri sperava di costruire una bella storia ma purtroppo non è stato così e la corteggiatrice ha poi abbandonato lo studio.

Annabella e il suo percorso a U&D prima della tragedia

Era molto colpita dal cavaliere che oggi è molto preso da Roberta Di Padua ma che in passato è stato legato per qualche anno a Ida Platano.

Oggi la dama purtroppo deve affrontare un devastante dolore: la perdita della sorella appena 17enne.

Non è noto se anche per lei ci sono state spiacevoli conseguenze fisiche dopo l’incidente, ciò che è certo è che purtroppo la sorellina della corteggiatrice non ce l’ha fatta, perdendo la vita nel terribile impatto.