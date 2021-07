Terribile incendio a casa di Beyoncé e Jay-Z: ecco gli ultimi aggiornamenti

Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore in una delle proprietà dei noti e amatissimi cantanti Beyoncé e Jay-Z.

Una notizia davvero sconvolgente ha lasciato allibiti i fan della coppia costituita da Beyoncé e Jay-Z.

Una delle loro proprietà, infatti, ha preso fuoco. Ecco cosa sta accadendo.

Prende fuoco la casa di Beyoncé e Jay-Z

Una notizia assurda ha lasciato allibiti tutti. L’abitazione di New Orleans dei due famosissimi artisti Beyoncé e Jay-Z ha preso fuoco.

Questa notizia delle ultime ore, riportata anche dal NewYorkPost, ha letteralmente sconvolto i fan della coppia.

L’incidente avrebbe avuto luogo nella serata di mercoledì, 21 luglio 2021, e sarebbe stato immediatamente documentato da magazine come TMZ.

Pare che i vigili del fuoco abbiano domato l’incendio scoppiato all’interno della villa barocca spagnola nel Garden District.

Continuate a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questo terribile incendio che ha colpito la casa di Beyoncé e Jay-Z.

Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Secondo alcune indiscrezioni, l’incendio scoppiato a casa di Beyoncé e Jay-Z sarebbe stato domato in circa 2 ore.

Al momento, l’entità del danno non è ancora chiara, anche se si suppone che si sia trattato di un accadimento allarmante, visto che per spegnere le fiamme si sono dovuti mettere a disposizione ben 22 vigili.

Non si conoscono neppure le cause dell’incendio avvenuto nella casa di Beyoncé e Jay-Z.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un rilevatore di fumo, correttamente funzionante.

La casa che ha preso fuoco è una storica villa da ben 2,4 milioni di dollari.

In base alle ultime informazioni trapelate, pare che, se i vigili del fuoco non fossero arrivati in tempo, la situazione sarebbe potuta presto precipitare e provocare danni maggiori.

Non ci rimane che attendere nuovi aggiornamenti da parte della coppia e nel frattempo sperare che tutta la famiglia non si sia presa un brutto spavento!