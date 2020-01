Terremoto, nuova scossa in Sicilia: tremano Catania e Acireale

Nuova scossa di terremoto in Sicilia percepita a Catania e Acireale. Ecco gli aggiornamenti sull’accaduto

Nuova scossa di terremoto in Sicilia registrata dalla Ingv alle ore 13. Ecco cosa è accaduto.

Scossa a Catania e Acireale

Alle ore 13 è stata registrata una scossa magnitudo 2.5 tra Acireale e Aci Sant’Antonio, nella provincia di Catania.

I sismologi hanno registrato una profondità pari a 0,5 chilometri di profondità con epicentro a 1,6 chilometri da Santa Maria la Stella sempre in provincia di Catania.

Secondo quanto si evince la scossa è stata sentita dai residenti ma non ci sarebbero danni a persone e/o cose. I centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto e alcune persone sono scese in strada per la paura: nessuno, per ora, sembra aver subito alcun danno.

La zona indicata è quella attraversata – come da dati dei sismologi -dalla faglia di Fiandaca. Proprio un anno fa la zona era stata colpita dal famoso sisma di Santo Stefano.

L’ultima scossa è stata registrata a Ramacca sempre in Sicilia con magnitudo 3.1.

Eventuali aggiornamenti su danni a cose e/o persone nelle prossime ore