Terremoto, la terra trema a Roma e Crotone: paura tra la popolazione

La terra trema ancora e registra un terremoto a Roma e uno a Crotone, con molta paura tra la popolazione. Ecco gli aggiornamenti.

Nuova scossa di terremoto a Roma e a Crotone nella notte che ha portato i cittadini tra le strade. Ecco cosa è accaduto.

Scossa magnitudo 3 a Est di Roma

Scossa di terremoto questa notte a Est di Roma magnitudo 3 e che è stata avvertita da tutti i residenti della zona. Secondo i dati della Ingv, l’epicentro è stato registrato a un chilometroda Marcellina con profondità pari a 16 chilometri.

Una intensità poco elevata, ma per ora i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile non hanno registrato alcun danno a cose o persone. Una tipologia di scossa, dicono gli esperti, che spaventa ma non genera di norma alcun danno strutturale.

La scossa è stata avvertita anche a Tivoli, Aprilia, Pomezia, Velletri, Guidonia, Latina, Anzio, Fiumicino, Latina, Civitavecchia, Viterbo.

Tantissimi i messaggi sui social che hanno scatenato una discussione e scambio di informazioni, dopo la paura di questa notte.

Scossa magnitudo 3.8 a Crotone

La terra ha tremato anche davanti a Crotone, questa mattina all’alba nella zona del crotonese. Una scossa pari a magnitudo 3.8 alle ore 5.52 con epicentro in mare aperto, 3 chilometri dalla costa proprio in prossimità di Crotone.

Non ci sono state segnalazioni di danni a persone o edifici, solo una grande paura essendo stato avvertito dalla popolazione. Si segnalano due scosse in particolare: una alle 5.13 di magnitudo 3.3. e l’altra magnitudo 2.5 delle ore 5.26.

Non ci sono altre segnalazioni e aggiornamenti. Eventuali altre informazioni nelle prossime ore.